Die Vorherrschaft der Technologie

Makroökonomische Prognosen sind zu sehr politisiert. Ich meine das nicht in einem parteipolitischen Sinne, obwohl es so sein mag. Das größere Problem ist, dass Prognostiker die meiste Zeit damit verbringen, über Zentralbankentscheidungen und Regierungspolitik nachzudenken. Auf lange Sicht sind das nicht die wichtigsten Faktoren. Nicht einmal annähernd.Was den wirtschaftlichen Fortschritt wirklich antreibt, ist der menschliche Erfindungsreichtum und die Innovationen, die er hervorbringt. Mit anderen Worten: die Technologie. Ich verwende diesen Begriff im weitesten Sinne: die Anwendung von Wissen, um das Leben besser zu machen. Heutzutage assoziieren wir Technologie mit elektronischen Geräten, aber sie ist viel älter. Das Rad war eine frühe Technologie. Es folgten Dampfmaschinen, Automobile, Telegrafen, Radios, Flugzeuge, Computer und vieles mehr. Jede einzelne (und eine Million andere) förderte das Wirtschaftswachstum. Ihr kombinierter Effekt brachte uns dahin, wo wir heute sind.Andere Formen der Innovation verbessern das Leben ebenso. Etwas so Alltägliches wie die Pizzalieferung hat sich zur Lieferung aller Arten von Lebensmitteln entwickelt. "Fast Food" war eine Innovation. Home Depot, Walmart, Schwab und tausend andere Unternehmen konzentrieren sich darauf, das Leben auf kleine Art und Weise ein wenig einfacher zu machen, aber sie vervielfachen sich, um eine Gesellschaft zu schaffen, die sich Menschen, die vor 100 Jahren oder sogar vor 50 Jahren lebten, nicht vorstellen konnten.Regierungen und Zentralbanker erfinden im Allgemeinen keine Technologien. Im besten Fall schaffen sie Bedingungen, die menschliche Talente freisetzen. Im schlechtesten Fall unterdrücken sie diese Talente. Es ist kein Zufall, dass Chinas Aufstieg begann, als Deng Xiaoping entschied, dass "reich werden, glorreich ist" und die unternehmerische Veranlagung der Bevölkerung entfesselte. (Dass das Land ihn nutzte, um einen panoptischen Überwachungsstaat zu schaffen, ist eine andere Sache. In einem Jahrhundert werden wir sehen, wie das funktioniert.)Zugleich begrüßt nicht jeder Mensch jede Technologie. Die Ludditen des 19. Jahrhunderts hatten ernsthafte Probleme mit automatisierten Webstühlen, die ihnen die Arbeit wegnahmen. Dies ist ein klassisches Dilemma. Der Lebensunterhalt von jemandem hängt wahrscheinlich von der Arbeit ab, die Ihre neue Technologie ersetzen wird. Sie kann (und sollte) Wachstum ermöglichen, das neue Arbeitsplätze schafft, aber das braucht Zeit. Die Übergänge können unangenehm sein, vor allem, wenn sich das Tempo beschleunigt, wie es jetzt der Fall ist.Wir diskutieren diese Themen immer auf der Strategic Investment Conference, und der Dialog vertieft sich jedes Jahr. Ich halte dies für einen äußerst wichtigen Teil unserer Mission. Technologie entwickelt sich im Hintergrund, oft unbemerkt inmitten der mehr Schlagzeilen machenden politischen Debatten. Aber ich glaube wirklich, dass sie weitaus wichtiger ist.Wir beginnen mit Cathie Wood, Gründerin und CIO von ARK Invest. Ich habe Cathie zum ersten Mal 2020 zur SIC gebracht, als sie schon ziemlich berühmt war, aber im letzten Jahr ist ihr Ruhm exponentiell gestiegen, zusammen mit (und nicht zufällig) einigen der Aktien in ihrem Portfolio. Cathie ist in den letzten Wochen stark in die Kritik geraten, weil ihre Anteile am ARK Innovation ETF (ARKK) von ihrem Höchststand im Februar um etwa 33% gefallen sind.Die Momentum-Spieler sagen, dass sie schlechte Entscheidungen getroffen und ihr Gespür verloren hat. Ich denke, diese Meinung ist unangebracht, fehlgeleitet und ziemlich dumm (um es offen zu sagen). Sie verstehen einfach nicht ihre Mission und ihren Zweck in der Investment-Ökologie.Der größte Teil dieser Kritik kommt von Impulsgebern, die im Abseits standen, oder von Leuten, die einfach nur neidisch auf ihren Erfolg sind. Anmerkung: Ich halte einen großen Teil meines Portfolios mit Managern, die ETFs handeln. Eine absolut vernünftige Strategie. Aber beschweren Sie sich nicht, wenn Sie nicht gut darin sind. (Weitere Anmerkung: Ich bin schlecht im Handel mit ETFs, aber ich kenne Manager, die überragend sind, und gebe ihnen mein Geld).Außerdem ist Cathie Wood ein aktiver ETF-Manager - eine sehr seltene Gattung. Die meisten ETFs sind passive Indices. Die Kritik kommt von Leuten, die ihren Prozess nicht verstehen. Ganz offen gefragt: Wie viele ihrer Kritiker haben sich die Zeit genommen, jedes Mitglied ihres Anlageausschusses einzeln zu interviewen? Das haben wir. Alle 10 Portfoliomanager, den Leiter der Forschungsabteilung und Cathie Wood selbst dreimal. Insgesamt sind es 13 Personen. Haben Sie Ihre Hausaufgaben gemacht? Wenn nicht, setzen Sie sich wieder auf die Veranda.Cathie und jeder ihrer Portfoliomanager werden dasselbe sagen - dass sie keine Ahnung haben, wie gut sich das Unternehmen in den nächsten 2 bis 3 Jahren preislich entwickeln wird, aber sie glauben, dass sie innerhalb von 5 Jahren eine Rendite von 15 % sehen werden. Jeder Einzelne von ihnen. Halten wir sie also an ihrem eigenen Standard fest. Hier ist ihr Flaggschiff-Fonds, der fünf Jahre zurückreicht:Vor fünf Jahren lagen die ARKK-Aktien bei 19,57 Dollar. Jetzt, selbst nach den jüngsten Verlusten, liegen sie bei etwa 107 Dollar. Das ist ein jährliches Wachstum von ~40% und sogar etwas mehr, wenn Sie die Dividenden mit einbeziehen. Diese Art von Rendite zu erzielen bedeutet, dass Sie einige Drawdowns ertragen müssen. Sie hat ihr Fünfjahresziel von 15% jährlicher Compound-Rendite eindeutig erreicht, selbst nach 33% Drawdown.Noch beeindruckender ist, dass sie dies mit einem vollständig sichtbaren, vollständig liquiden öffentlichen Fonds erreicht hat. Es handelt sich nicht um Early-Stage-Venture-Capital-Investitionen, aber die Renditen würden sie zu den besten VC-Fonds zählen. Cathie hat dies durch einen disziplinierten Prozess und Ausblick erreicht.