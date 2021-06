Gold befindet sich in Bullenmarkt  Rick Rule

Victoria Scholar sprach für IGTV kürzlich mit Rick Rule über dessen aktuelle Einschätzung des Goldmarktes.Der Experte erklärt, dass es kurzfristig zu einer gewissen Volatilität bei den Edelmetallen kommen dürfte. Langfristig sei Gold zum Vermögenserhalt aber den Fiat-Währungen weit überlegen, besonders in Zeiten niedriger Zinsen.Schließlich bekräftigt Rule, dass Gold immer Teil eines Investmentportfolios sein sollte, auch in Zeiten wirtschaftlicher Stärke.Er geht in seinen Ausführungen auf die anziehende Inflation in vielen Marktbereichen ein. Weiterhin erklärt er, warum er den Kryptowährungen gegenüber zwar sehr aufgeschlossen sei, aber nach hohen Profiten aus Bitcoin ausgestiegen sei.© Redaktion GoldSeiten.de