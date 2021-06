Glencore plc verbleibt in luftiger Höhe

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Die Aktie des Rohstoffunternehmens Glencore coverten wir hier vor ziemlich genau drei Monaten. Seither hat sich die Aktie weiter in der getitelten luftigen Höhe gefestigt und scheint der Performance auch grundsätzlich nicht müde. Sollte es daher prozyklisch zu einem Anstieg über das Niveau von 330,00 Pence kommen, würde sich weitere Aufwärtspotenzial bis zum Widerstand bei 390,00/400,00 Pence eröffnen.Andernfalls konsolidiert die Aktie seitwärts und pendelt um das Level von 300,00 Pence herum. Ein Wochenschlusskurs unter 290,00 Pence sollte hingegen als Warnung dienen. Denn im weiteren Verlauf wären zusätzliche Verluste bis zur nächst tieferen Unterstützungslinie bei 235,00 Pence zu erwarten.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.