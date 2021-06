Das Alptraum-Szenario entwickelt sich & Silber bleibt startklar

Die US Mint hat ihre Aussage, es gäbe eine weltweite knappheit an Silber revidiert. Jetzt mangelt es an Rohlingen, so daß die Prägeanstalt der Weltmacht Nr. 1 im Mai nicht eine Unze an Silber Eagles ausliefern konnte. Sehr glaubhaft. Inflation-Deflation bleibt ein Thema und scheidet die Geister. Auslaufende Stützungsmaßnahmen in den USA könnten auf den Immobilienmarkt großen Druck ausüben.Dazu kommen die steigenden Lebensmittelpreise, die alle Länder betreffen, besonders aber die, wo schon immer ein großer Anteil des verfügbaren Einkommens für Nahrungsmittel verausgabt wurde. Wird wieder mehr für Nahrung ausgegeben, bleibt weniger Geld für alles andere.Besonders gefährdet sind im wohlstandsverwöhnten Westen die Blasenmärkte, also Aktien, Immobilien, Anleihen. Auch Edelmetalle sind im Vermögensmix, doch weiterhin dramatisch untergewichtet. Damit sollte man die deflatorische Episode, falls sie kommt, gut überstehen.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)Dieser Beitrag stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung des besprochenen Unternehmens dar und es wird darauf hingewiesen, daß M & M Consult UG (hb) keinerlei Haftung für mögliche Vermögensschäden übernimmt. Jedes Aktieninvestment ist risikobehaftet bis hin zu einem möglichen Totalverlust und jeder Zuschauer/Zuhörer ist für seine Anlageentscheidungen selber verantwortlich. Konsultieren Sie Ihren Anlageberater.Alle im Video gemachten Angaben des Unternehmens sind öffentlich zugänglich.Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Herr Kneist / die M & M Consult UG (hb) und / oder mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten bzw. verbundenen Parteien des Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.1) ist ein aktueller Interessenkonflikt.