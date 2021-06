World Gold Council: Goldmarktkommentar für Mai

© World Gold Council

Der World Gold Council veröffentlichte in dieser Woche seinen Marktkommentar für den Monat Mai. Die Highlights des Monats werden wie folgt aufgeführt:• "Die Goldpreisrallye nahm Schwung auf und stieg im Monatsvergleich um 7%, angetrieben von anhaltenden Inflationsängsten, einem schwächeren Dollar und niedrigeren Realzinsen;• Gold machte seine Verluste aus dem ersten Quartal wieder wett und beendete den Mai dank eines bedeutenden technischen Ausbruchs praktisch unverändert im Vergleich zum Jahresbeginn;• Die Stimmung gegenüber Gold verbesserte sich weiter, die Nettopositionierung bei den COMEX-Futures stieg auf den höchsten Stand seit Februar;• Die Gold-ETF verzeichneten die ersten monatlichen Zuflüsse seit Januar und die höchsten seit September;• In China stützten Feiertags- und hochzeitsbedingte Käufe die Nachfrage im Mai;• Die Indische Verbrauchernachfrage wurde durch COVID-bedingte Lockdowns stark beeinträchtigt;• Beträchtliche Käufe von Thailand und Ungarn in den letzten Monaten unterstützen die Erwartung gesunder Nettokäufe durch die Zentralbanken in diesem Jahr;• Inflations- und Straffungsängste dürften in naher Zukunft wichtige Treiber für Gold sein, wobei die anstehenden Sitzungen der Fed und der EZB im Mittelpunkt stehen."Den vollständigen Bericht finden Sie hier zum Download © Redaktion GoldSeiten.de