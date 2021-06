Goldmünze erzielt bei Auktion 18,9 Mio. Dollar

Wie u.a. Kitco News berichtet, wurde am Dienstag eine der letzten in den USA für den Umlauf produzierten Goldmünzen in einer Sotheby’s-Auktion für einen Rekordpreis von 18,9 Mio. US-Dollar verkauft. Bei dem Sammlerstück handelt es sich um einen sogenannten "Double Eagle" mit einem Nennwert von 20 US-Dollar. Die Münze wurde nie ausgegeben, da Präsident Franklin D. Roosevelt den Goldstandard in den USA beendete. Die vorherigen Schätzungen für den Verkaufspreis reichten von 10 bis 15 Mio. Dollar.In der Vergangenheit hatte sich die Münze im Besitz König Farouks von Ägypten befunden und wurde später bei einer Geheimdienstaktion in New York City beschlagnahmt.Zuletzt gehörte die Münze dem Schuhdesigner Stuart Weitzman, der sie 2002 selbst zu einem Rekordpreis von 7,6 Mio. Dollar erworben hatte. Der Sammler erklärte, im Alter von 12 Jahren zum Zeitvertreib mit dem Sammeln von Münzen begonnen zu haben, als er einen Vollgips am Bein tragen musste. Die Identität des Käufers wurde nicht genannt.© Redaktion GoldSeiten.de