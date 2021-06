Jeff Gundlach: "Gold wird viel höher steigen"

Während eines Webcast in dieser Woche hat Jeffrey Gundlach, aka "the Bond King", seine positiven Aussichten für Gold wiederholt. Dies berichtet Kitco News . Das gelbe Metall werde deutlich stiegen, allerdings handelt es sich dabei um eine längerfristige Einschätzung. Kurzfristig erwarte er keine größeren Bewegungen.Der Milliardär stützt seine Prognose auf seine bearische Einschätzung des US-Dollar. "Letztendlich denke ich, dass Gold viel höher steigen wird, wenn der Dollar fällt und die Rohstoffe allgemein eine weitere signifikante Etappe der Rallye haben, die vor 15 Monaten begonnen hat," erklärt er. Und weiter: "Der Dollar wird fallen. Das ist der Schlüssel zu allem, glaube ich. Das ist also die wichtigste Sache."Nachdem der US-Dollar-Index in den letzten Jahren im unteren 90er Bereich handelte, befinde er sich an einem "entscheidenden Punkt", so Gundlach. Kurzfristig ist der Investor dem US-Dollar gegenüber neutral eingestellt, langfristig halte er es jedoch für möglich, dass der Index unter 70 fällt.© Redaktion GoldSeiten.de