Gold vs. Bitcoin: Was sollten Sie laut Frank Holmes in Ihrem Portfolio halten?

: Frank, danke, dass Sie heute bei uns sind. Gold hat nach mehreren Monaten des Seitwärtshandels in letzter Zeit etwas neuen Schwung bekommen. Es hat sich über 1.850 Dollar je Unze gehalten, während Kryptowährungen eine extreme Volatilität erlebt haben. Sie sind in einer einzigartigen Position, da Sie nicht nur U.S. Global Investors leiten, sondern auch der Executive Chairman von HIVE Blockchain Technologies Ltd. sind. Wie ist Ihre Sicht auf Gold im Vergleich zu Kryptowährungen? Wie geht es mit beiden weiter?: Gold und Kryptowährungen schließen sich nicht gegenseitig aus; für mich waren sie schon immer inklusiv. Es geht nur darum, das zu würdigen. Vor vier Jahren konnte ich keinen börsengehandelten Fonds (ETF) im Bereich der Kryptowährungen auflegen. Sie erlaubten einfach nicht, dass ein Bitcoin-ETF zustande kommt. Also wurde all dieses Wissen stattdessen auf die Gründung und den Start von HIVE Blockchain Technologies angewendet. Ich gründete es mit 5 Millionen Dollar und die Institutionen kamen hinter mir her. Es war das erste Krypto-Mining-Unternehmen, das an die Börse ging.Was ich in diesem Bereich am interessantesten finde, ist, dass wir die ersten sind, die einen ökologischen, sozialen und staatlichen (ESG) Fußabdruck und eine Strategie haben. Wir verwenden nur grüne Energie und wir sind die einzigen, die sowohl Ethereum als auch Bitcoin kaufen. Bis jetzt war Ethereum als Einkommen und Cashflow viel bereichernder als Bitcoin, auch wenn Bitcoin die ganze Aufmerksamkeit bekommt.Wenn es um Gold versus Bitcoin geht, haben Frank Giustra und Michael Saylor debattiert, und ich habe mir das angeschaut und gesagt, 10% Gewichtung in Gold ist einfach rational und vernünftig. Das gibt es schon seit 5.000 Jahren. 60% Prozent der Nachfrage nach Gold ist Liebe, 40 Prozent ist Angst. Bitcoin ist überwiegend Angst. Ich habe jedes Mal, wenn Gold abverkauft wird, gesagt, dass das langfristige Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in China und Indien, die 40% der Weltbevölkerung ausmachen, steigt und ein wichtiger Faktor für den Kauf von Gold ist.Gold hat sich in diesem Jahrhundert um 250% besser entwickelt als der S&P 500. Eine Gewichtung von 10% in Gold und ein vierteljährliches Rebalancing waren meiner Meinung nach einfach klug und weise.Jetzt kommen Bitcoin und Ethereum, und sie sind bei Millennials sehr beliebt. Millennials stehen nicht auf Gold, sie stehen auf Digitales. Und in den nächsten 30 Jahren wird ein riesiger Vermögenstransfer stattfinden, der Transfer von Billionen von Dollar von den Babyboomern zu den Millennials. Ich sehe den Algorithmus hinter Bitcoin als ein schönes Kunstwerk.Es ist meisterhaft. Ich sehe, dass dies wächst, daher ist eine zweiprozentige Gewichtung im digitalen Bereich für Investoren eine kluge Überlegung. Viele Leute nutzen HIVE, weil sie Angst hatten, auf eine dieser Kryptobörsen zu gehen, und über Hacks und viele andere Krisen lasen. So ist HIVE, wie ich beobachtet habe, zu einem Stellvertreter für Bitcoin und Ethereum geworden, und für diese Goldinvestoren, sowie für viele neue Millennial-Investoren, die an dieser digitalen Welt teilhaben wollten.Nun, eine weitere Sache, die ich für Ihre Leser für wichtig halte, ist das, was ich die "DNS der Volatilität" einer Anlageklasse nenne. Diese zeigt die normale Fluktuation, nach oben oder unten, einer Anlageklasse - oder ihre typische Volatilität. 70% Prozent der Zeit, zum Beispiel, auf Tagesbasis, kann die DNS der Volatilität für Gold plus oder minus 1% betragen. Für den S&P 500 liegt sie bei 2%. Aber die meisten dieser TV-Sprecher auf CNBC stellen Gold als großen, bösen Buhmann dar, aber in Wirklichkeit ist die Volatilität so ähnlich wie die des S&P 500, der eine zehnprozentige Gewichtung als Asset Allocation, wie sie Ray Dalio beim größten Hedgefonds der Welt vorgenommen hat, bemerkenswert erfolgreich war.Wenn es um Bitcoin und Ethereum geht, sind sie fünfmal volatiler als Gold - ihre "DNS der Volatilität" ist ganz anders, und deshalb müssen Investoren sie verstehen. Wenn Sie ein Portfoliomanager und Asset Allocator sind, erfordert das einfach eine geringere Gewichtung. Das ist der Grund für eine zweiprozentige Gewichtung, wie ich bereits erwähnt habe, um diese Art von Volatilität aushalten zu können. Tatsächlich ist ihre Volatilität ziemlich äquivalent zu Tesla. Tesla selbst hat eine Volatilität von 5% bis 6%, nach oben oder unten.: Lassen Sie uns über Goldminenaktien sprechen. Mit dem Anstieg des Goldpreises sind auch die Aktien von Goldminenaktien gestiegen. U.S. Global Investors betreibt den GO GOLD and Precious Metals Miners ETF (GOAU), der auf einem Algorithmus basiert. Können Sie uns ein wenig darüber erzählen, wie der Algorithmus funktioniert? Welche Kategorien von Edelmetallunternehmen sind im Moment besonders beliebt?: Ich bin wirklich stolz darauf, denn für mich ist der Algorithmus hinter GOAU wie ein Vermächtnis, das sich fortsetzen wird, sein Ansatz. Sie nennen es Smart Beta 2.0. Der Grund dafür sind nicht nur die Faktoren, die wir analysiert haben - und ich habe 8.000 Stunden damit verbracht, herauszufinden, welches die besten Faktoren für die Auswahl von Goldaktien sind - sondern auch die Portfoliokonstruktion und die Art und Weise, wie sie sich anhand physikalischer Gesetze neu kalibriert.