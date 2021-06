Basel III und COMEX-Gold

Wenn Sie ein Goldinvestor sind, dann haben Sie wahrscheinlich von der Net Stable Funding Rate (NSFR) von Basel III gelesen, die Ende dieses Monats von den Banken in der EU umgesetzt werden sollen. Nun, hier ist etwas anderes zu beachten. Zunächst einmal wurden diese neuen Kapitalanforderungen als Teil von Basel III im Jahr 2014 eingeführt, und es hat fast sieben Jahre gedauert, bis sie eingeführt wurden.Ab dem 28. Juni werden die in der EU ansässigen Banken diesen neuen Regeln unterworfen sein, und die britischen Banken müssen bis zum 1. Januar 2022 nachziehen. Das sorgt natürlich für allerlei Unmut und Zähneknirschen in London. Die LBMA und ihre Kumpels vom World Gold Council haben letzten Monat diesen letzten Hilferuf veröffentlicht.Unabhängig davon, was im Januar passieren wird, scheint der Schritt, den in der EU ansässigen Banken diese neuen Beschränkungen aufzuerlegen, nun für die nächsten drei Wochen eine vollendete Tatsache zu sein. Wird dies in den kommenden Wochen Auswirkungen auf den Goldpreis haben? Möglicherweise. Niemand weiß es mit Sicherheit. Bei TF Metals Report haben wir versucht, einige unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema einzuholen.Aber hier ist nun die vielleicht wichtigste Frage. Welche Auswirkungen, wenn überhaupt, werden diese Änderungen auf die Banken haben, die in New York an der COMEX tätig sind? Wird irgendeine der US-Banken von diesen neuen Basel III-Beschränkungen betroffen sein, und wenn ja, wann?Da ich diese Antwort nicht kannte, war ich perplex. Doch Ende letzter Woche schickte mir ein TFMR-Mitglied den untenstehenden Link. Könnte er den Schlüssel zur Reaktion der US-Banken auf Basel III enthalten? Ich habe mich an mehrere Experten gewandt, und die Antwort scheint JA zu sein. Aber glauben Sie nicht nur mir und ein paar meiner Freunde wie Alasdair. Klicken Sie auf den Link und lesen Sie es selbst.Okay, also wenn dies der Fall ist und die US-Banken auch die Art und Weise ändern müssen, wie sie im nächsten Monat "Bullion Banking" Geschäfte machen, gäbe es eine Möglichkeit zu überprüfen, ob sie irgendwelche Vorbereitungen vor der Frist am 1. Juli treffen? Vielleicht gibt es das.Sie haben wahrscheinlich schon von dem Commitment of Traders Report der CFTC gehört. Dieser Bericht wird jeden Dienstag bei Börsenschluss an der COMEX abgefragt und dann 74 Stunden später am Freitag um 15:30 Uhr Eastern Time veröffentlicht. Möglicherweise sind Sie jedoch nicht mit dem Bank Participation Report vertraut. Dieser Bericht wird aus denselben CoT-Daten erhoben, aber er wird nur am ersten Freitag eines jeden Monats zusammengestellt und veröffentlicht.Was dieser Bericht zu zeigen versucht, sind die kombinierten Gesamtpositionen der wichtigsten Banken, die Operationen auf der COMEX haben. Sie können über den Bericht lesen, indem Sie auf diesen Link zur CFTC-Website klicken, und Sie können auch den Screenshot unten sehen: Bank Participation Report Im Allgemeinen fasst der Bericht die Positionen von 4-5 großen US-Banken (z.B. JPM, MS, Citi, Goldman und BofA) und den 20-25 größten Nicht-US-Banken (z.B. HSBC, UBS, Credit Suisse, Barclays, DB, BNP usw.) zusammen. Aus meiner Erfahrung mit der Beobachtung der Änderungen dieses Berichts in den letzten zehn Jahren kann ich Ihnen sagen, dass er niemals zeigt, dass die Banken Netto-Long sind. Stattdessen sind die Banken immer Netto-Short.In meinen Aufzeichnungen war die größte Netto-Short-Position der Banken 225.111 COMEX-Goldkontrakte am 1.7.20. Es folgten 213.746 COMEX-Goldkontrakte am 5.9.17 und eine lange Liste von Berichten, die routinemäßig Netto-Short-Positionen nahe 200.000 Kontrakten zeigen.Nur zweimal haben diese Berichte eine kleine Netto-Short-Position für die Banken gezeigt. Die niedrigsten, die ich finden kann, waren bei den Preistiefs Ende 2015, als die kombinierte Netto-Short-Position nur 30.757 Kontrakte war, und wieder Ende 2018 mit dem Preis in der Nähe von 1.200 Dollar, als die Banken nur 23.694 Kontrakte Netto-Short waren.Spulen wir also bis heute vor. Die Preise sind im erneuten Bullenmarkt, der Ende 2018 begann, in die Höhe geschossen, und nur ein einziges Mal lag die kombinierte Netto-Short-Position der 25 Banken seitdem unter 100.000 Kontrakten, und das war am 7. Mai 2019, als der Preis noch bei 1.286 Dollar lag. Ansonsten haben die Banken durchweg eine Netto-Short-Position gehalten, die im Durchschnitt weit über 150.000 COMEX-Goldkontrakte lag.