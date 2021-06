Hochschild erscheint noch nicht fertig!

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das britische Minenunternehmen Hochschild Mining plc. befindet sich, seit dem Hoch vom Sommer 2020 bei 326,80 Pence und der dortigen Abweisung am Widerstand von 315,00 Pence, in einer bis heute andauernden Korrekturbewegung. Diese deutet aller Voraussicht nach darauf hin, dass die Aktie noch Spielraum bis zum Unterstützungsbereich von 150,00/160,00 Pence besitzt. Dort angekommen, erscheint eine Aufwärtsreaktion bis 200,00 Pence ohne weiteres denkbar. Ein Ausbruch darüber würde sogar weiteres Potenzial bis zum Widerstand bei 220,00 bzw. bis zur Kursmarke von 250,00 Pence versprechen.Unterhalb von 145,00 Pence muss man hingegen aufpassen. Eine weitere Korrekturbewegung bis zur Unterstützung bei 135,00 Pence bzw. vielmehr tiefer in Richtung der runden 100,00 Pence-Marke sollte in der Konsequenz berücksichtigt werden.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.