Silber in US-Dollar, Monatschart vom 11. Juni 2021

Silber in US-Dollar, Wochenchart vom 11. Juni 2021

In der Schule lernen wir nicht viel über die Prinzipien des Geldverdienens. Nach den grundlegenden Lebenshaltungskosten und der Sicherheit ist die Motivation des Geldverdienens die Erweiterung der eigenen Selbstverwirklichung. Der nächste Kauf, der nächste Urlaub, das Leben in größerem Maßstab. Freiheit! Wenn man in die Trading & Investment-Arena einsteigt, erlaubt das Umfeld eine solche Freiheit. Kein "9 bis 5 Job", keine Regeln, kein Chef; schließlich kann man mit seinem Geld machen, was man will. Eine wahre Verlockung zur Selbstverwirklichung. Das ist ein sehr gefährliches Umfeld.Ohne einen engen regelbasierten Rahmen gibt es keine Chance, Geld zu verdienen. Es erfordert noch mehr Disziplin als ein typischer Job, bei dem man mit Charme und Witz einen Chef oder Kollegen manipulieren kann. Der Markt wird sich nicht nach Ihrem Lächeln verbiegen. Das bedeutet, dass die Umgebung, in der Sie die finanziellen Gewinne für ein freieres Leben herausholen können, Sie zuerst in eine sehr unfreie tägliche Übung zwingt, für die meisten eine unhaltbare Aufgabe. Silber, da ist noch viel mehr los.Hinzu kommt, dass der einzige Weg zum Erfolg darin besteht, eine endlose Reihe von Hindernissen zu überwinden. Rückschläge sind die Norm, und die meisten erwarten, dass der Reichtum bald kommt, aber es braucht Erfahrung, um ein beständiger Trader und Investor zu sein.Gerade jetzt, wo Silber kurz vor dem Ausbruch zu neuen Hochs steht, ist es wichtig, seine Enten in einer Reihe zu haben. Professionelle Market Maker stehen Schlange, um ihr Stück vom Kuchen zu bekommen und machen diesen Markt mit all seinem Potenzial für Einzelpersonen nicht einfach zu handeln.Wir finden, dass der einzige Weg zur Konsistenz darin besteht, den Markt immer unter dem Gesichtspunkt des Risikos zu betrachten. Wenn die Risiken akzeptabel sind, ist es fair, sein Kapital zu exponieren. Der obige Monatschart zeigt, dass die Preise zum dritten Mal auf die 30 USD Marke zusteuern, mit einer vernünftigen Chance auf einen Ausbruch. Eine fraktale Volumentransaktionsanalyse des Silbermarktes vom März letzten Jahres bis zu den aktuellen Daten zeigt eine stringente Angebotszone bei 27,50 USD.Wenn Sie einen risikoarmen Handel in der Nähe der Niveaus, auf denen wir zum Veröffentlichungsdatum handeln, oberhalb von 27,50 USD eingehen, kann ein vernünftig enger Stopp unterhalb der Unterstützungszone (27,50 USD) platziert werden. Eine Liquidation der Hälfte Ihrer Position in das Momentum eines Ausbruchs knapp über 30 USD würde das Risiko eliminieren.Folglich würde ein zweites Teilgewinnziel (weitere 25% des gesamten exponierten Kapitals) in der Nähe von 39 USD mit einem endgültigen Ziel zur Glattstellung der Position bei 47,83 USD, kurz vor dem ATH (Allzeithoch), ein mehr als günstiges Gesamt-Risiko-Ertrags-Verhältnis bei diesem Handel schaffen (= akzeptabel geringes Risiko für die Belohnung).