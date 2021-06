Kitco-Umfrage: Wall Street unentschlossen

Marktexperten sind sich in Bezug auf die Goldpreisentwicklung in dieser Woche uneins. bei den Main-Street-Anlegern herrscht dagegen weiter eine bullische Stimmung vor, dies ergab die von Kitco News durchgeführte wöchentliche Goldpreisumfrage.Vergangene Woche nahmen 15 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren fünf (33%) der Meinung, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Ebenfalls fünf Analysten (33%) waren bearisch eingestellt, während die restlichen fünf Befragten (33%) eine Seitwärtsentwicklung erwarten.Zusätzlich gaben 1.056 Kleinanleger ihre Stimme ab. Davon waren 695 (66%) der Ansicht, dass es für Gold diese Woche nach oben gehen wird. Weitere 181 (17%) rechnen mit einem Preisrückgang, während 180 (17%) neutral eingestellt waren.© Redaktion GoldSeiten.de