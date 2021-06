Tansania plant Aufstockung der Goldreserven

Wie Bloomberg berichtet, hat Tansania eine neue Goldraffinerie in Betrieb genommen. Die Zentralbank des Landes werde das Metall kaufen, um seine Reserven zu diversifizieren.Die Mwanza Precious Metal Refinery Ltd. sei in der Lage, 480 Kilogramm Gold pro Tag zu verarbeiten und man plane, die Kapazität in einigen Monaten zu verdoppeln, teilte die tansanische Präsidentin Samia Suluhu Hassan demnach gestern in einer Fernsehansprache mit. Die staatliche Bergbaugesellschaft des Landes hat einen Anteil von 25% an dem Projekt.Der Bau der Raffinerie ist Teil des Plans der Regierung, die lokale Wertschöpfung aus den Ressourcen des Landes zu erhöhen. Tansania konkurriert mit Mali als Afrikas drittgrößter Goldproduzent.© Redaktion GoldSeiten.de