Inflation durch Knappheit und Geld-Drucken & unglaubliche Aussichten für Gold und Silber

Der Geist der Inflation ist aus der Flasche. In den USA ist im Westen und Südwesten eine große Trockenheit angekündigt, die den Farmern schon jetzt große Verluste einbringt. Der Weltmarkt für Rindfleisch wird die Auswirkungen spüren. In Italien werden die Dosen für Tomaten knapp. Mit den zunehmenden Wetterkapriolen wird sich die Nahrungsknappheit verschärfen.Auch die Containerpreise steigen weiter, d.h. der Welthandel wird im allgemeinen verteuert. Die Teuerungen spiegeln sich im CPI Index wider, der in den USA in seiner Kernkomponente so stark wie seit 1992 nicht mehr steigt. Und mit den alten Berechnungsgrundlagen ist der CPI schon 13% gegenüber dem Vorjahr gestiegen.Gold und Silber sind gegenüber 1980 unter den Finanzanlagen niedrig gewichtet und müssen auf heute unvorstellbare Höhen steigen, wenn nur die alten Prozentzahlen erreicht werden. Aber diesmal ist die Lage viel schlimmer als 1980.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)