Paul Tudor Jones: Gibt Fed grünes Licht für Inflation Trade?

Wenn die Fed den höheren Preise in dieser Woche auch weiterhin keine Beachtung beimesse, bedeute das grünes Licht, groß auf den "inflation trade" zu setzen, dies erklärte in der CNBC-Sendung " Squawk Box " gestern der milliardenschwere Hedge-Fonds-Manager Paul Tudor Jones. Angebrachte Investments seien für ihn dann Rohstoffe, Kryptowährungen und Gold.Jones, der den Aktienmarkt-Crash im Jahr 1987 vorausgesehen hatte, erklärte, er möge Bitcoin und sehe ihn als eine gute Möglichkeit, das Vermögen langfristig zu schützen. Er strebe eine Allokation von 5% des Portfolios an."Das Einzige, was ich sicher weiß, ist, dass ich 5% in Gold haben will, 5% in Bitcoin, 5% in Bargeld, 5% in Rohstoffen. Zum jetzigen Zeitpunkt weiß ich nicht, was ich mit den anderen 80% machen will, bis ich sehe, was die Fed tun wird, denn das wird große Auswirkungen haben," so der Investmentexperte.© Redaktion GoldSeiten.de