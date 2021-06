BullionVault: Deutlich gestiegene Goldnachfrage im Mai

BullionVault, der weltweit größte Online-Anbieter für direktes Anlagegold bzw. -edelmetall, meldete für den Monat Mai eine deutlich gestiegene Goldnachfrage. Mit einem Plus von 97% hat sich der Bedarf an Goldanlagen nahezu verdoppelt. Damit wurde zudem die größte Nachfrage der vergangenen vier Monate verzeichnet und das gesamte von Kunden gehaltene Gold erreichte ein Allzeithoch. Dies berichtet BusinessInsider.com "Jede Debatte über Kryptowährungen, die Gold als zentrales Portfolio-Asset ersetzen, hat gerade eine sehr eindeutige Ansage bekommen", sagte Adrian Ash, Director of Research bei BullionVault in London. Bitcoin sank im Mai um mehr als 30%.Er erklärte, ein wichtiger Treiber für den Anstieg des Goldpreises seien die Sorgen der Investoren hinsichtlich der Inflation. In den USA schossen die Verbraucherpreise im Mai im Jahresvergleich um 5% in die Höhe, wie aus den jüngst veröffentlichten Daten hervorgeht. Die Märkte regieren verunsichert.© Redaktion GoldSeiten.de