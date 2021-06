Michael Gayed über das Holz-Gold-Verhältnis, mahnt zur Vorsicht

David Lin sprach für Kitco News jüngst mit Michael Gayed, Portfoliomanager bei Toroso Investments, über das Verhältnis von Holz zu Gold. Das Ratio ist zuletzt von seinem Hoch zurückgekommen, da defensive Assets wie Gold begonnen haben, eine bessere Performance zu zeigen.Gayed erklärt in dem Interview, dass historisch gesehen Aktienmarktkorrekturen mit einem sinkenden Verhältnis von Holz zu Gold zusammenfiel, wobei ein niedrigeres Verhältnis nicht immer zu einem Marktcrash führte."Es gibt eine Menge bestätigender Faktoren, die darauf hindeuten, dass die Kaufkraft der Verbraucher vielleicht einen Schlag erleiden wird. Das würde darauf hindeuten, dass der Wohnungsbau in Mitleidenschaft gezogen wird, oder sich zumindest verlangsamt," so Gayed.Es sei insgesamt wichtig, "falsch-positive" Signale am Markt nicht überzubewerten und anzunehmen, dass, nur weil die Aktienmärkte weiter nach oben geklettert sind, nichts grundlegend in Gefahr sei. "Ich denke, wir leben hier im Auge des Sturms."In Erwartung einer höheren Volatilität rate er nicht dazu, den Markt leerzuverkaufen. Vielmehr sei zur Sicherheit das Halten eines Korbes von defensiven Vermögenswerten angebracht.© Redaktion GoldSeiten.de