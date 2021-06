Lynette Zang: Schützen Sie Ihr Geld jetzt

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Lynette Zang, Chefmarktanalystin bei ITM Trading, über die Entwicklungen in der Finanzwelt.Zang hatte bereits vor geraumer Zeit die Einführung von Digitalwährungen durch die Regierungen prognostiziert. Deren Entwicklungen und die Vorbereitungen auf ein bargeldloses System könnten schon deutlich weiter fortgeschritten sein, als man die Bevölkerung glauben mache. Durch dieses "programmierbare Geld" verschwinde jegliche Anonymität und alles sei durch einen einzigen Knopfdruck möglich.Die Finanzexpertin rechnet damit, dass die Digitalwährungen mit der Einführungen eines bedingungslosen Grundeinkommens einhergehen werden. Dieses geschenkte Geld werde die Zweifler besänftigen.Zang, die selbst inzwischen über ein völlig unabhängiges Haus und Grundstück an einem verborgenen Ort verfügt, rät dringend dazu, aus dem aktuellen Finanzsystem auszusteigen. Das Mittel der Wahl sei hier der Kauf von Gold und Silber in jeglicher Form. Zudem seien die Grundpfeiler der privaten Absicherung folgende: Nahrung, Wasser, Energie, Sicherheit, Tauschhandel-Fähigkeit, Vermögenserhalt, Gemeinschaft, Unterschlupf.© Redaktion GoldSeiten.de