OCBC: Gold Ende 2022 bei 1.500 USD?

Wie fxstreet.com berichtet, könnte Gold laut Ökonomen der OCBC Bank bei 1.900 USD sein Hoch erreicht haben und dürfte bis zum Jahresende auf 1.800 USD zurückgehen. Bis Ende 2022 könnte das gelbe Metall dann sogar bis auf 1.500 USD sinken."Die Verschiebung nach unten sowohl bei den nominalen Renditen (als Folge des schwachen US-Arbeitsmarktes) als auch bei den Breakeven-Renditen (aufgrund sinkender Inflationserwartungen) bedeutet, dass die realen Renditen vorerst weiter innerhalb der Spanne gehandelt werden dürften. Unser Zinsstratege erwartet, dass die US-Realrenditen in naher Zukunft einen Boden bei -1,0% finden und bis Ende 2021 langsam in Richtung -0,6% ansteigen könnten. Dies deutet darauf hin, dass Gold, das sich in der Regel in entgegengesetzter Korrelation zu den realen Renditen bewegt, auf seinem aktuellen Niveau von 1.900 $ ein Top gefunden haben könnte," heißt es seitens OCBC.Und weiter: "Wir gehen davon aus, dass Gold bis Ende 2021 bei 1.800 $ liegen wird, da die globale Impfaktion an Fahrt gewinnt, während die Fed ihre geldpolitische Haltung zunehmend weniger dovish gestaltet, was die Realzinsen in die Höhe treibt und wiederum den Goldpreis nach unten drückt."© Redaktion GoldSeiten.de