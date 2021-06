Frank Holmes: Übertrifft Gold 2021 sein Allzeithoch?

Frank Holmes, CEO und Chief Investment Officer bei US Global Investors erklärte im Gespräch mit Charlotte McLeod von The Investing News Network kürzlich, dass Gold in diesem Jahr durchaus sein Allzeithoch aus dem vergangenen Jahr übertreffen könnte. "Ich denke, dass es in diesem Jahr ziemlich leicht wird, das Hoch vom letzten Jahr zu überwinden."Der Finanzexperte erklärte in Bezug auf die Inflation in den USA, dass der CPI zu niedrig angesetzt sei, weil er keine Lebensmittel und Energie erfasse. Seiner Ansicht nach sei eine steigende Inflation angesichts des angestauten Bedarfs im Zusammenhang mit COVID-19 und des anhaltenden Gelddruckens auf der ganzen Welt für die kommenden Jahre "vorprogrammiert". "Und sobald die Leute anfangen zu verstehen, dass die Zahl des Verbraucherpreisindex (CPI) eine ungenaue Vorhersage der Inflation ist – dass es andere Faktoren geben muss, was in früheren Zyklen passiert ist – dann wird Gold plötzlich ein ganz neues Gewicht bekommen," erklärt er.Holmes ist neben dem Edelmetall auch Bitcoin gegenüber optimistisch gestimmt. Seiner Beobachtung nach nehme die Begeisterung und Akzeptanz in Bezug auf die Kryptowährung zu. Dennoch sei er der Meinung, dass Investoren einen größeren Anteil ihres Portfolios dem gelben Metall zuweisen sollten, da dieses eine geringere Volatilität aufweise: "(Bitcoin ist) sehr volatil; es ist viel volatiler als Gold – es ist sechsmal so volatil. Daher würde ich 10 Prozent in Gold und goldbezogene Qualitätsaktien und 2 Prozent in Krypto befürworten."© Redaktion GoldSeiten.de