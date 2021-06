International Tower Hill Mines - stabil und nun?

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Die Aktie von International Tower Hill Mines Ltd. tendiert seit nunmehr vier Monaten seitwärts und daher stellt sich gewiss der eine oder andere Anleger/Investor die Frage über den weiteren Verlauf? Ein stärkerer Rücklauf, wie zuletzt in der Analyse vom 29. März angedacht, geschah letztlich nicht. Vielmehr hat sich eine stabile Nachfragezone um 1,00 USD je Anteilsschein ausgebildet, welche in Kürze durchaus wieder als Sprungbrett dienen könnte. Oberhalb dieses Levels bleiben daher die Chancen einer Attacke auf 1,30 USD und ggf. höher bis 1,50 USD gegeben.Unterhalb von 0,95 USD müssten hingegen doch größere Abgaben bis mindestens zur Unterstützung bei 0,70 USD einkalkuliert werden.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.