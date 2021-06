FYI Resources Ltd. erzielt hervorragendes erstes ESG-Rating

ESG-Kategorie

Expositionsrisiko

Management FYI

ESG Rating Corporate Governance Hoch Durchschnitt Mittel Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz Hoch Durchschnitt Mittel Emissionen, Abwasser & Abfall Mittel Durchschnitt Niedrig Humankapital Mittel Durchschnitt Niedrig Kohlenstoffemissionen Gering Schwach Niedrig Ressourceneinsatz Mittel Durchschnitt Niedrig Beziehungen zur Gemeinschaft vor Ort Mittel Stark Niedrig Bestechung & Korruption Mittel Stark Vernachlässigbar Unternehmensethik Gering Stark Vernachlässigbar Landverbrauch & Vielfalt Gering Stark Vernachlässigbar

- ESG-Risk-Ratings messen das Engagement eines Unternehmens hinsichtlich branchenspezifischer ESG-Risiken und bewerten, wie gut ein Unternehmen mit diesen Risiken umgeht- FYI erzielt ein hervorragendes anfängliches ESG-Rating von einer unabhängigen, weltweit anerkannten Agentur- FYI rangiert im oberen 6. Perzentil seiner Vergleichsgruppe- FYI setzt sich weiterhin für seine langfristigen Nachhaltigkeitsziele ein16. Juni 2021 - FYI Resources Ltd. ("FYI" oder "das Unternehmen") (ASX: FYI, OTCQB: FYIRF, Frankfurt: SDL) freut sich mitzuteilen, dass das Unternehmen ein hervorragendes erstes Ergebnis für sein erstes Umwelt-, Sozial- und Governance-Rating (ESG) erhalten hat.Das unabhängige ESG-Rating-Dienstleistungsunternehmen Sustainalytics, ein Morningstar Inc.-Unternehmen, bietet eine erstklassige Analyse und Methodik, um das Engagement eines Unternehmens hinsichtlich branchenspezifischer ESG-Risiken zu messen und folglich zu bewerten, wie gut ein Unternehmen mit diesen Risiken umgeht. Die Bewertungen sind branchenweit und subbranchenübergreifend vergleichbar.Auf Grundlage ihres Evaluationsverfahrens hat Sustainalytics das anfängliche ESG-Rating von FYI anhand ihrer Gesamtheit von circa 14.000 weltweiten Branchenteilnehmern berechnet, darunter auch eine Subbranchenkategorie von 153 direkten Vergleichsunternehmen und Mitbewerbern. Sustainalytics hat das erste ESG-Rating von FYI auf Grundlage dieses strengen Evaluationsverfahrens berechnet. FYI hat eine hervorragende ESG-Gesamtbewertung von 28,0 (von 100) und ein Ranking von 9 von 153 Peers (oberstes 6. Perzentil) erzielt. FYI bekam in drei Kategorien die Bestbewertung und war in weiteren fünf Kategorien unter den Top 5. Dieses Ranking entspricht einem bereinigten "Medium"-Score. Es ist wichtig zu beachten, dass nach den strengen Analysemethoden von Sustainalytics kein Unternehmen der Peergruppe einen "Low-Score" erreicht hat.FYIs Managing Director Roland Hill kommentierte: "FYI engagiert sich für die Entwicklung und Fortführung einer starken Unternehmenskultur zur Umsetzung unserer ESG-Ziele. Das Ziel von FYI ist es, unser Geschäft gemäß einem definierten ESG-Rahmen effizient zu managen und auszubauen sowie das Unternehmen und seine ESG-Standards schrittweise zu verbessern. Es ist daher erfreulich, dass wir unser erstes ESG-Rating von einer weltweit anerkannten Agentur erhalten haben. Das Ranking selbst ist im Kontext unserer Peergruppenergebnisse hervorragend und bietet eine exzellente Ausgangsbasis, von der aus FYI sich entwickeln und seine ehrgeizigen ESG-Ziele weiter verbessern kann.Wichtig ist, dass unser ESG-Rahmen nicht nur Transparenz über unser eigenes ESG-Management und unsere Aktivitäten bietet, sondern auch die Rückverfolgbarkeit über die gesamte, integrierte Lieferkette. Dies erlaubt eine sichere Überprüfung der Qualität und der ethisch verantwortlichen Herkunft unseres HPA.Wir sind außerordentlich zufrieden mit unserer ESG-Leistung. FYI wird weiterhin sowohl ESG- als auch ökonomische Standards auf das Unternehmen anwenden, um sicherzustellen, dass mit dem innovativen und qualitativ hochwertigen HPA-Projekt des Unternehmens für hochreines Aluminiumoxid ein langfristig nachhaltiger Shareholder Value geschaffen wird."Expositionsrisiko - bezieht sich darauf, wie sehr FYI als Unternehmen der jeweiligen Risikokategorie ausgesetzt ist (d.h. "niedrig" bezeichnet ein minimales Risiko)Management - bezieht sich darauf, wie FYI auf die Risikokategorie reagiert (d.h. "stark" ist eine positive Antwort des Managements)FYI ESG-Rating - bezieht sich auf den von Sustainalytics berechneten Peer-bereinigten Score (d.h. "vernachlässigbar" ist positiv)Umwelt, Sozialverträglichkeit und Corporate Governance (ESG) bezeichnen die drei zentralen Kriterien der Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Auswirkungen eines Unternehmens. Die Analyse dieser Kriterien wird von einigen als Hilfe zur besseren Einschätzung der künftigen finanziellen Performance und des potenziellen Investitionserfolgs eines Unternehmens erachtet. Mit diesen Kriterien sollen nachhaltige Geschäftsmodelle gefördert und dazu beigetragen werden, die Weltwirtschaft mit einer Änderung unserer Einstellung und Denkweise und dem Ziel von Netto-Null-Kohlenstoffemissionen grundlegend umzugestalten.Diese Meldung wurde von Roland Hill, Managing Director, zur Veröffentlichung autorisiert.Hochreines Aluminium (HPA) wird zunehmend zum begehrten Material für bestimmte Hightech-Produkte, vor allem wegen seiner einzigartigen Eigenschaften, Besonderheiten und chemischen Merkmale, welche die hohe Spezifikationsanforderungen bei LED- und anderen Saphirglasprodukten erfüllen.Der längerfristige Wachstumstreiber für HPA, mit Prognosen von >17% CAGR*, sind die Aussichten für die aufstrebenden Märkte für Elektrofahrzeuge und Energiespeichersysteme. Die Hauptfunktion von HPA besteht dort in der Verwendung als Trennmaterial zwischen der Anode und Kathode in den Batterien, um die Leistung, die Funktionalität und die Sicherheit der Batteriezellen zu erhöhen.FYI positioniert sich als bedeutender Hersteller von 4N- und 5N-HPA in den sich schnell entwickelnden Märkten für Hightech-Produkte.Die Grundlage für die HPA-Strategie des Unternehmens ist das innovative Verfahrensablaufdiagramm, welches mit moderater Temperatur und atmosphärischem Druck arbeitet. Die Kombination der Qualitätsmerkmale der Strategie führt zu einem HPA-Projektpotenzial von Weltklasse.* CRU HPA Industry Report 2021FYI Resources Ltd.Roland Hill, Managing DirectorTel: +61 414 666 178roland.hill@fyiresources.com.auSimon HinsleyInvestor & Media RelationsTel: 0401 809 653simon@nwrcommunications.com.auDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.