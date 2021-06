Granada Gold Mine erhält 10-jährige Verlängerung der Bergbaupacht BM 852

Art Kategorie Tonnen Au Unzen Gold

(g/t

)



innerhalb nachgewiesene 3.756.000 1,89 228.000

der R.1

Grube



angedeutete R. 1.357.000 2,55 111.000

nachgewiesene 5.113.000 2,06 339.000

+ angedeutete

R.



vermutete R. 34.000 11,2912.000

unter Tagenachgewiesene 37.000 4,22 5.000

R.



angedeutete R. 807.000 4,02 104.000

nachgewiesene 844.000 4,03 109.000

+ angedeutete

R.



vermutete R. 1.244.000 6,33 253.000

Rouyn Noranda, 16. Juni 2021 - Granada Gold Mine Inc. (TSXV: GGM) (das Unternehmen oder Granada) freut sich bekannt zu geben, dass die Bergbaupacht BM852, die 24,8 Hektar umfasst, um weitere 10 Jahre bis 2030 verlängert wurde. Die Pacht deckt einen Teil der aktuellen Ressource ab und ist Teil der ehemaligen Tiefbaumine, in der Gold mit einem Gehalt von 9,7 Gramm pro Tonne gefördert wurde. Mit der Verlängerung bleiben die aktuellen 26 Genehmigungen für den Abbau und den Transport an eine spezifische Mühlenanlage sowie die Entnahme von Massenproben im Umfang von bis zu 500 Tonnen gültig.Die Verlängerung erforderte eine Überarbeitung des Schließungsplans sowie eine Erhöhung der finanziellen Sicherheitsleistungen, die gezahlt wurden. Ein weiterer überarbeiteter Schließungsplan mit angepasster Sicherheitsleistung wird erforderlich sein, wenn im Konzessionsgebiet Granada die Produktion aufgenommen wird.- Eine 500-Tonnen-Massenprobe von mineralisiertem Material und 900 Tonnen Abfallgestein (mit geringen Gehalten) wurden dort entnommen, wo Diamantbohrloch GR-19-A 11,45 Gramm Gold pro Tonne auf einem Abschnitt von 0 bis 33 Metern im Bohrloch durchteufte (siehe Pressemeldung vom 9. Januar 2020). Eine anschließende 1.220 Kilogramm umfassende Probe von mineralisiertem Material (geprengtes Gestein) wurde über eine Streichlänge von 3 Metern entnommen und lieferte 55,6 Gramm gediegenes Gold pro Tonne (siehe Pressemeldung vom 11. September 2020).- Eine 100-Kilogramm-Probe des mineralisierten Materials wurde an die Firma GEKKO in Australien geschickt, um die Eignung für eine Aufwertung mittels Inline-Druckvorrichtungen zu bewerten. Das Unternehmen besuchte GEKKO in Australien und zwei Anlagen mit Inline-Druckvorrichtungen und stellte fest, dass sie sich für eine Vorkonzentrierung des geringgradigen mineralisierten Materials aus dem Konzessionsgebiet Granada Mine eignen könnten. GEKKO hat das Material verarbeitet und einen Bericht über die Ergebnisse der Testarbeiten vorgelegt. Das Unternehmen wertet diese Ergebnisse derzeit aus und wird den Aktionären voraussichtlich in Kürze im Rahmen einer Pressemeldung ein Update bereitstellen.- Die 500-Tonnen-Massenprobe, die durch Bohrungen und Sprengungen mit Gummimatten gewonnen wurde, wurde mit einer Brechanlage, die am Ausleger des Baggers aufgestellt war, auf eine Größe von weniger als 4 Zoll zerkleinert. Das Unternehmen will das mineralisierte Material weiterverarbeiten, um eine Gesamtanalyse zu ermöglichen. Die Entnahmestelle der Massenprobe wurde aus Sicherheitsgründen wieder aufgefüllt und eingeebnet.President and CEO Frank J. Basa, P.Eng., sagt dazu: Das Unternehmen könnte die Gehalte der Ressource auf Grundlage der Ergebnisse dieser Massenprobe sowie der GEKKO-Vorkonzentrationstests überdenken und zu den ursprünglichen NI 43-101-konformen historischen In-situ-Mineralressourcen von 946.000 Unzen Gold bei 1,02 Gramm pro Tonne in der Kategorie nachgewiesen, 659.000 Unzen Gold bei 1,09 Gramm pro Tonne in der Kategorie angedeutet und 1.033.000 Unzen Gold bei 1,07 Gramm pro Tonne in der Kategorie vermutet zurückkehren. Bei dieser Schätzung wurde ein Cutoff-Wert von 0,4 Gramm Gold pro Tonne verwendet. (NI 43-101-konformer technischer Bericht über die PEA für das Goldprojekt Granada vom 4. Februar 2013, erstellt von J. Gagné, G. Gagnon, C. Duplessis, G. Rousseau, SGS)Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden von Claude Duplessis, P.Eng., einem Mitarbeiter von GoldMinds Geoservices Inc. und Mitglied des Québec Order of Engineers, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft.Granada Gold Mine Inc. setzt die Erschließung des Goldkonzessionsgebiets Granada in der Nähe von Rouyn-Noranda (Quebec) fort. Bis dato wurden im Konzessionsgebiet etwa 140.000 Meter an Bohrungen abgeschlossen, deren Hauptaugenmerk vor allem auf die erweiterte Zone LONG Bars gerichtet war, die sich über zwei Kilometer in Ost-West-Richtung über eine potenzielle 5,5 Kilometer lange mineralisierte Struktur erstreckt. Der äußerst produktive Cadillac Break, der im vergangenen Jahrhundert über 75 Millionen Unzen Gold produzierte, durchschneidet den nördlichen Teil des Konzessionsgebiets Granada. Dies weist jedoch nicht zwangsläufig auf eine Mineralisierung hin, die sich im Konzessionsgebiet des Unternehmens befindet.Die Scherzone Granada und die Scherzone South enthalten, basierend auf detaillierten historischen Kartierungen sowie auf aktuellen und historischen Bohrungen, bis zu 22 mineralisierte Strukturen, die über fünfeinhalb Kilometer in Ost-West-Richtung verlaufen. Drei dieser Strukturen wurden früher über vier Schächte und drei Tagebaubetriebe abgebaut. Die historischen Untertagegehalte beliefen sich auf acht bis zehn Gramm Gold pro Tonne von zwei Schächten bis in eine Tiefe von 236 bzw. 498 Metern mit Tagebaugehalten von 3,5 bis 5 Gramm Gold pro Tonne.Die aktualisierte Ressource auf dem Goldprojekt Granada des Unternehmens in Rouyn-Noranda (Quebec) wurde von SGS Canada geschätzt und in einer Pressemitteilung am 29. Januar 2021 beschrieben. Der Abschlussbericht wurde am 15. März 2021 eingereicht und erhielt am 15. Dezember 2020 Gültigkeit. Der NI 43-101-konforme Fachbericht mit dem Originaltitel Granada Gold Project Mineral Resource Estimate Update, Rouyn-Noranda, Quebec, Canada wurde von Yann Camus, P.Eng. und Maxime Dupéré, B.Sc, Géo. erstellt. Beide sind Mitarbeiter von SGS Canada Inc.Aktualisierte Mineralressourcenschätzung im Basisfall mit Einzelheiten zwischen dem hochgradigen auf eine Grube beschränkten (Cutoff-Wert von 0,9 g/t) Bereich und dem Untertagebaubereich1. Die Cutoff-Gehalte basieren auf einem Goldpreis von 1.600 US$ pro Unze, einem Wechselkurs von 0,76 USD für 1 CAD und einer Goldgewinnung von 93 %.2. Die auf die Tagebaugrube beschränkten Mineralressourcen werden mit einem Cutoff-Gehalt von 0,9 g/t Au innerhalb eines konzeptionellen Grubenmodells gemeldet.3. Unterirdische Mineralressourcen werden mit einem Cutoff-Gehalt von 3,0 g/t Au innerhalb eines abbaubaren Volumens angegeben.Das Unternehmen verfügt über alle Abbaugenehmigungen, die für den Beginn der ersten Abbauphase, den sogenannten Rolling Start, der es dem Unternehmen ermöglicht, bis zu 550 Tonnen pro Tag abzubauen, erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.granadagoldmine.com.Frank J. BasaFrank J. Basa P. Eng., President & Chief Executive OfficerFrank J. Basa, P. Eng., President und CEOTel. 1-819-797-4144 oderWayne Cheveldayoff, Corporate CommunicationsTel. 416-710-2410 oder waynecheveldayoff@gmail.com2875 Ave GranadaRouyn Noranda, Québec J9Y 1Y1Tel : 819-797-4144Fax: 819-792-2306Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen und beinhaltet, beschränkt sich jedoch nicht auf, Aussagen zur zeitlichen Planung und zum Inhalt der zukünftigen Arbeitsprogramme, zu den geologischen Interpretationen, zum Erwerb von Grundrechten, zu den potenziellen Methoden der Rohstoffgewinnung, etc. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und sind somit typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!