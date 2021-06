Kupferpreis könnte aufgrund des politischen Wandels in Chile, rückläufiger Funde & des schrumpfenden Schrottangebots höher klettern

Die Entdeckungen von Kupfer, insbesondere in Südamerika, haben sich in den letzten Jahren verlangsamt, und eine neue Welle politischer Umbrüche auf dem Kontinent könnte noch mehr Hindernisse für die Expansion schaffen. Diese Entwicklung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Prognosen der Internationalen Energieagentur zeigen, dass die Produktion von Mineralien, die für die Erzeugung von grüner Energie wichtig sind, bis zu sechsmal höher sein muss als heute, um die internationalen Klimaziele zu erreichen.Während dies normalerweise der Zeitpunkt ist, an dem sich Unternehmen dem Schrottmarkt zuwenden, sind diese Vorräte angesichts eines erwarteten Kupferdefizits von Hunderttausenden von Tonnen in diesem Jahr in den letzten zehn Jahren versiegt und reichen möglicherweise nicht aus, um die ständig steigenden Futures-Preise signifikant zu beeinflussen.Nach der Ablehnung der Regierungskoalition in Chile bei den jüngsten landesweiten Wahlen zur Wahl von 155 Abgeordneten, die eine neue Verfassung für das Land schreiben sollen, haben mehrere linke und unabhängige Parteien, darunter die Chilenische Kommunistische Partei und die Frente Amplioare (Breite Front), gewonnen und befinden sich nun vor den allgemeinen Wahlen des Landes im Herbst im Aufwind. Da Chile die größte kupferproduzierende Nation der Welt ist, werden die Ergebnisse dieser Wahlen zweifellos bedeutende und dauerhafte Auswirkungen auf die Bergbauindustrie und die weltweite Kupferversorgung haben.Chiles staatlicher Kupferproduzent Codelco, der größte Kupferproduzent der Welt, sagte diese Woche in einem Brief an die Gesetzgeber, dass bis zu 40% seiner Kupferproduktion gefährdet seien, wenn ein Umweltgesetz, das den Minenbetrieb in der Nähe von Gletschern einschränkt, vorankommt, so ein Bericht in der lokalen Tageszeitung El Mercurio, zitiert von Reuters.Darüber hinaus berichtet Bloomberg, dass Verfassungsreformen Wasser zu einem nationalen Gut für den öffentlichen Gebrauch machen könnten, was auf überarbeitete Eigentumsrechte und erhöhte Strafen für Missbrauch hinweist. Wasser ist ein Schlüsselelement des Bergbauprozesses und ein geringerer Zugang dazu könnte die geplanten Produktionserweiterungen vieler Bergbauunternehmen verlangsamen. Laut McKinsey & Co. verbraucht die Industrie jährlich genug chilenisches Wasser, um 75% des Bedarfs des Landes zu decken.Letzte Woche hob Codelco seine durchschnittliche Kupferpreisprognose für 2021 auf 4,30 Dollar je Pfund an, ein Anstieg von mehr als 30% gegenüber einer Prognose von 3,30 Dollar je Pfund, die im Januar abgegeben wurde. Bis Ende 2021 wird für den Markt für raffiniertes Kupfer ein Defizit von 145.000 Tonnen erwartet. Wie Argus Media berichtet, glaubt das Unternehmen auch, dass die Stärke des Kupfermarktes noch länger anhalten wird als bisher erwartet, und erhöhte seine Prognose für den Durchschnittspreis 2022 auf 3,95 Dollar je Pfund, gegenüber früheren Schätzungen von 3,00 Dollar je Pfund.Der politische Wandel in Südamerika ist möglicherweise kein Einzelfall, denn in Chiles nördlichem Nachbarland und zweitgrößtem Kupferproduzenten, Peru, stehen im Juni Präsidentschaftswahlen an. Der Kandidat Pedro Castillo von der sozialistischen Partei "Freies Peru" führt derzeit viele der jüngsten Umfragen mit einem Vorsprung von 5% bis 10% an. Letzten Monat wurde Freies Peru die größte Partei im Einkammerkongress des Landes.Ein Dokument, das kürzlich von der Partei Freies Peru getwittert wurde, zitierte die neu vorgeschlagenen Steuern der chilenischen Regierung auf Kupfer und erklärte: "Wir möchten darauf hinweisen, dass die chilenische Abgeordnetenkammer bereits eine neue Lizenzgebühr genehmigt hat, deren Satz 75% erreicht, wenn [Kupfer] 4 Dollar je Pfund überschreitet, wie es heute der Fall ist."Während die vollen Auswirkungen eines solchen Gesetzes noch nicht klar sind, würde es wahrscheinlich bei ausländischen Bergbauunternehmen wie Freeport-McMoRan Inc. und BHP Group ein Zögern bei der Ausweitung ihrer peruanischen Aktivitäten hervorrufen. Wie Juan Carlos Guajardo, Leiter der chilenischen Beratungsfirma Plusmining, feststellte: "Etwa 42% der weltweiten Kupferbergbauproduktion unterliegt politischer Unsicherheit, die Risiken für die zukünftige Produktion mit sich bringen könnte."Diese Bedrohungen für die Produktion in wichtigen Kupfermärkten kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die Internationale Energieagentur (IEA) gewarnt hat, dass "der Gesamtbedarf des Energiesektors an kritischen Mineralien bis 2040 um das Sechsfache ansteigen könnte, je nachdem, wie schnell die Regierungen handeln, um die Emissionen zu reduzieren."Eine Verlagerung von Kohle- und Gaskraft zu Wind- und Solarenergie wirkt sich positiv auf Kupfer aus, da diese Systeme fünfmal mehr Kupfer benötigen als konventionelle Systeme. Die Nachfrage nach grüner Energie, die im Jahr 2020 nur 3% des Kupferverbrauchs ausmachte, könnte bis 2030 auf 16% ansteigen, schätzen die Goldman-Analysten.Laut dem REmap-Szenario der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA), in dem Anstrengungen unternommen werden, den weltweiten Temperaturanstieg auf weniger als 2 Grad zu begrenzen, wird die Menge an Kupfer, die benötigt wird, um mit den jährlichen Solarinstallationen Schritt zu halten, bis 2050 etwa 1,86 Millionen Tonnen betragen, fast das Dreifache der derzeit benötigten Menge.Kombinierte On- und Offshore-Windkraftanlagen werden mehr als 1,30 Millionen Tonnen Kupfer benötigen, was einem Anstieg von 155% gegenüber dem derzeitigen Bedarf für Windkraftanlagen entspricht. Laut OilPrice.com beträgt die benötigte Kupfermenge pro Windturbine schwindelerregende 63.000 Pfund.Wie MRP letzten Monat hervorgehoben hat, benötigen Elektrofahrzeuge im Durchschnitt 83 Kilogramm Kupfer, während Ladestationen 10 Kilogramm Kupfer pro Einheit benötigen. Ein Team von Jeffries-Analysten unter der Leitung von Christopher LaFemina geht davon aus, dass der Kupferbedarf für Elektrofahrzeuge von 170 Kilotonnen im Jahr 2020 auf 1,7 Megatonnen im Jahr 2030 steigen wird.