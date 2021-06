Gold - Kursrutsch ist ein herber Schlag ins Kontor

Parallel zum US-Zinsentscheid wurde der Goldpreis am gestrigen Abend von einer Verkaufswelle erfasst, die den Kurs des Edelmetalls unter die Unterstützung bei 1.848 USD und direkt an und kurzzeitig schon unter den Support bei 1.808 USD einbrechen ließ.Damit setzte sich die negative Tendenz der letzten Tage, die schon mit dem Scheitern an 1.920 USD und dem Bruch der 1.875 USD-Marke bärische Signale geliefert hatte, mit einem drastischen Abverkauf fort. Die aktuell laufende Erholung gibt dabei wenig Anlass zur Hoffnung.Der gestrige Einbruch hat den Goldpreis auch wieder unter die mittelfristige Abwärtstrendlinie gedrückt und kann sich damit schon nach einer Erholung bis ca. 1.835 USD fortsetzen. Ein erneuter Bruch der 1.808 USD-Marke würde für einen Angriff auf das Doppelhoch vom April bei 1.798 USD sorgen. Sollte dort eine Gegenbewegung ausbleiben, käme es nach einem Bruch der Marke zu einer Ausdehnung der starken Verkaufswelle bis 1.764 USD. Darunter wäre die Aufwärtstrendphase endgültig gestoppt und die 1.720 USD-Marke, sowie das Märztief als Ziele zu nennen.Sollte Gold dagegen über 1.835 USD steigen, wartet schon bei 1.848 USD eine massive Hürde, an der der nächste Einbruch folgen kann. Erst darüber wäre eine leichte Entspannung und ein Anstieg bis 1.875 USD möglich.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG