Bolivien will durch Goldkäufe seine internationalen Reserven stärken

Der bolivianische Präsident Luis Arce verkündete am Mittwoch die Einreichung eines Gesetzesentwurfs bei der Plurinationalen Legislativen Versammlung, um den Kauf von Gold zu autorisieren und damit die internationalen Reserven zu stärken. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Prensa Latina "Wir haben einen Gesetzesentwurf eingereicht, der die Zentralbank von Bolivien ermächtigt, im Inland produziertes Gold zu kaufen, um die internationalen Nettoreserven (NIR) zu stärken, und es ihr erlaubt, Operationen auf internationalen Märkten durchzuführen", heißt es in einem Twitter-Post des Präsidenten.Weiterhin legte er der Versammlung nahe, zu berücksichtigten, dass der Goldpreis in den letzten zehn Jahren gestiegen sei und voraussichtlich weiter steigen werde. Es sei notwendig, die Mechanismen und Regelungen für die Zentralbank zu vereinfachen, um eine Politik der effizienten Verwaltung der Reserven des Landes zu ermöglichen.© Redaktion GoldSeiten.de