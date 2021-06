Platin - es deutet sich ein Pullback an!

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Auch das Industrie- und Edelmetall Platin musste zuletzt einiges an Federn lassen. In diesem Kontext wurde auch die grundsätzlich überwundene Widerstandszone bei 1.200 USD, diese diente bis dato in der Wechselfunktion als nunmehrige Unterstützung, allerdings wieder durchbrochen.Im Big Picture zeichnet sich daher jetzt ein Rücklauf bis zur sehr wichtigen Unterstützungszone bei 1.020/1.000 USD je Unze ab. Dort bestehen gute Chancen für einen Pullback mit anschließendem Auftrieb in Richtung 1.200 bzw. 1.340 USD. Je früher die Marke von 1.200 USD zurückerobert werden kann, desto besser für alle bullisch ausgerichteten Marktteilnehmer.Unterhalb von 1.000 USD wäre allerdings ein komplette Neubewertung notwendig. Der bullische Bias in diesem Zusammenhang dann klar zu hinterfragen. Doch warten wir das weitere Geschehen ab. Eine Analyse mit Tageschart wird in der kommenden Woche für weitere Details folgen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.