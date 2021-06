Euro Manganese Inc. gibt Nachfolgeplanung für CEO bekannt

VANCOUVER, 17. Juni 2021 - Der Vorstand von Euro Manganese Inc. (TSX-V und ASX: EMN; OTCQX: EUMNF) ("EMN" oder das "Unternehmen") hat heute bekannt gegeben, dass es mit der Umsetzung eines CEO-Nachfolgeplans beginnt. Damit beginnt die Suche nach einem neuen Chief Executive Officer, der das Unternehmen durch seinen nächsten Entwicklungsschritt führt, wenn es von der Entwicklungsphase in die operative Unternehmensphase übergeht.Marco Romero, der Gründer des Unternehmens und sein aktueller CEO, wird CEO bleiben, bis ein Nachfolger gefunden und ernannt wurde.Marco Romero erklärt: "Ich warte schon seit einiger Zeit auf den richtigen Moment, um den Weg für einen neuen CEO freizugeben, und arbeite eng mit dem Vorstand zusammen, um den Übergang vorzubereiten. Die aktuelle Phase, in der wir unsere Machbarkeitsstudie und UVP abschließen, unsere Demonstrationsanlage errichten und die Projektfinanzierung und das Bauprojekt vorbereiten, ist der ideale Zeitpunkt für diesen Wechsel. Wir haben konkrete kurzfristige Ziele und ein sehr leistungsstarkes Team, und wir verfügen über eine robuste Finanzierung, um diese Ziele zu erreichen. Wir brauchen jetzt einen CEO, der über die richtigen Qualifikationen verfügt, um unser Unternehmen weiter auszubauen und uns auf die Zukunft als operatives Unternehmen im Herzen der europäischen Batterielieferkette vorzubereiten. Ich werde in einer neuen Rolle im Unternehmen bleiben, um unser Team dabei zu unterstützen, unsere zentralen Ziele zu erreichen und Chancen zu verfolgen, die über die Weiterentwicklung unseres aktuellen Projekts hinausgehen. Ich freue mich auf die weitere Entwicklung von Euro Manganese."John Webster, Vorstandsvorsitzender, kommentiert: "Marco ist seit 2015 ein inspirierender und kompetent Chef unseres Unternehmens. Er hat das Chvaletice Manganproject identifiziert und gesichert, die Vision des Unternehmens und seine hohen Standards etabliert und eine solide Grundlage für sein Wachstum geschaffen. Darüber hinaus hat er ein herausragendes Team aufgebaut, strategische Kundenbeziehungen entwickelt, die erforderliche Finanzierung gesichert, um uns durch die Entwicklungsphase zu führen, und den Weg für den Erfolg des Unternehmens geebnet. Wir freuen uns darauf, auch in der nächsten Wachstumsphase des Unternehmens weiter mit ihm zusammenzuarbeiten."Euro Manganese Inc. ist ein Batteriematerialienunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Entwicklung des Chvaletice Manganprojekts liegt, an dem es zu 100 % beteiligt ist. Das vorgeschlagene Projekt befasst sich mit der Aufbereitung einer bedeutenden Manganlagerstätte in Abraumhalden einer stillgelegten Mine, die strategisch günstig in der Tschechischen Republik gelegen ist. Ziel des Unternehmens ist es, ein führender, wettbewerbsfähiger und umweltfreundlicher Anbieter von ultrahochreinen Manganprodukten im Herzen Europas zu werden, der sowohl die Industrie für Lithium-Ionen-Batterien als auch andere hochtechnologische Anwendungen bedient.Diese Ankündigung wurde durch den CEO von Euro Manganese Inc. zur Freigabe genehmigt.Marco A. Romero, President & CEO+1 (604)-681-1010 Durchwahl 101Fausto TaddeiVice President, Corporate Development & Corporate Secretary+1 (604)-681-1010 Durchwahl 105Medienanfragen:Ron Shewchuk, Director of Communications+1 604-781-2199#709 -700 West Pender St.Vancouver, British Columbia, Kanada, V6C 1G8E-Mail: info@mn25.caWebsite: www.mn25.caWeder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) oder die ASX übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.