CEO der Perth Mint äußert sich zu angeblich fehlendem physischen Metall

Zuletzt kam es immer wieder zu Vorwürfen seitens Marktbeobachtern und Kleinanlegern gegenüber der Perth Mint, wonach die australische Prägestätte nicht genügend physische Metalle halte, um ihre Kundenkonten zu decken.Richard Hayes, CEO der Perth Mint, stellte sich hierzu jüngst den Fragen David Lins von Kitco News. Ihm zufolge entsprechen die Anschuldigungen nicht der Wahrheit: "Keines unserer Produkte ist synthetisch. Wir handeln nicht mit Futures, wir handeln nicht mit Hedges, wir handeln nur mit physischen Produkten. Es gibt also kein Papiersilber per se, wir verkaufen keine Unze Silber, es sei denn, diese Unze Silber ist im System, also ist keines unserer Programme synthetischer Natur. Sie sind alle zu 100% physisch abgesichert."Die im Internet kursierenden Vorwürfe bezeichnet er als "argumentum ad hominem". "Ich frage mich, woher die Leute ihre Informationen beziehen, was ihnen zugespielt wird, vielleicht von denen, die sich einen Marktvorteil gegenüber der Perth Mint verschaffen wollen, indem sie den Namen der Perth Mint beschmutzen", so Hayes.© Redaktion GoldSeiten.de