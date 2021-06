FOMC Treffen sorgt für Gold- und Silber-Ausverkauf + seltsame Zeichen

Das FOMC Treffen am Mittwoch hat die Märkte in Unruhe versetzt und die Aussichten auf minimal steigende US Zinsen wurden genutzt, um Gold und Silber über die Terminmärkte nach unten zu prügeln. Wie wahrscheinlich sind Zinserhöhungen in dieser völlig überschuldeten Lage? Und sie wird täglich schlimmer. Die FED kauft weiterhin 120 Mrd. $ Anleihen pro Monat und damit das Äquivalent der Welt-Silberproduktion von 2020 in weniger als 5 Tagen!Diese Situation ist unhaltbar und wird sich mit Macht entladen, die aktuelle Verunsicherung schüttelt nur die Schwachen aus dem Edelmetallmarkt. Auch andere Ereignisse lassen auf globale Veränderungen schließen, z.B. die immer öfter auftretenden Sinklöcher, für die es kaum Erklärungen gibt. In San Diego in den USA wurde jetzt zum dritten Mal in diesem Jahr ein lauter Knall gehört, den keiner erklären kann. Zeit, die Weichen richtig zu stellen.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)