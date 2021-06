Kitco-Umfrage: An Wall Street bilden die Bären die Mehrheit

Wall-Street- und Main-Street-Anleger sind sich in Bezug auf die Goldpreisentwicklung in dieser Woche uneins. Bei den Marktexperten herrscht aktuell eine bärische Stimmung vor, während die Kleinanleger dem gelben Metall überwiegend die Treue halten. Dies ergab die von Kitco News durchgeführte wöchentliche Goldpreisumfrage.Letzte Woche nahmen 18 Marktanalysten an der Umfrage teil. Davon waren 10 (56%) der Meinung, dass der Goldpreis diese Woche fallen wird. Vier Analysten (22%) waren bullisch eingestellt, während die restlichen vier Befragten (22%) eine Seitwärtsentwicklung erwarten.Zusätzlich gaben 2.174 Kleinanleger ihre Stimme ab. Davon waren 1.127 (52%) der Ansicht, dass Gold diese Woche höhere Preise verzeichnen wird. Weitere 670 (31%) rechnen mit einem Preisrückgang, während 377 (17%) neutral eingestellt waren.© Redaktion GoldSeiten.de