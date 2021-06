WGC: Der chinesische Goldmarkt im Mai

Der World Gold Council veröffentlichte auf seinem Goldhub-Blog jüngst Informationen zur Entwicklung des chinesischen Goldmarktes im Mai. Das Reich der Mitte hat sich in den vergangenen 20 Jahren zum führenden Goldmarkt entwickelt.• Der Shanghai Gold Benchmark PM (SHAUPM) (in Renminbi) und der LBMA Gold Price AM (in US-Dollar) stiegen während des Monats Mai um 5,6% und um 7% an.• Mit dem Anstieg des Erzeugerpreisindex (PPI) im Mai nimmt der kurzfristige Inflationsdruck in China zu.• Im Allgemeinen blieb die Investitionsnachfrage nach Gold in China im Mai verhalten:- Trotz des Anstiegs im Monatsvergleich blieben die Handelsvolumina des Au (T+D) an der Shanghai Gold Exchange (SGE) und der Gold-Futures an der Shanghai Futures Exchange (SHFE) niedrig;- Die kollektiven Bestände der chinesischen Gold-ETFs sanken im Monat um 3,7t (7,9 Mio. US$, 348 Mio. RMB).• Die Goldabhebungen an der Shanghai Gold Exchange (SGE) gingen im Mai aus saisonalen Gründen zurück.• Der monatliche Goldpreis-Spread zwischen Shanghai und London erlebte letzten Monat einen leichten Anstieg und lag bei durchschnittlich 11,3 US$/oz.• Die Goldreserven der People's Bank of China (PBoC) beliefen sich Ende Mai auch weiterhin auf 1.948 t. Die chinesische Zentralbank hat ihre Goldreserven seit September 2019 nicht verändert.• Chinas Goldimporte sind im April stark angestiegen.• Inflationsängste könnten die zukünftige Investitionsnachfrage nach Gold in China unterstützen.Weitere Informationen und interessante Grafiken finden Sie unter www.gold.org © Redaktion GoldSeiten.de