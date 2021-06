Gold setzt Korrektur fort

Eine Dollarrally ist entstanden; Silber scheiterte an einem Breakout und Gold ist unter 1.800 Dollar abgerutscht. Auch wenn ich nicht erwartete, dass Gold dieses Jahr ausbricht, so war ich kürzlich zuversichtlicher, was die Aussichten auf eine bullische Konsolidierung angeht. Letzte Woche bemerkte ich die Korrekturanalogie, interpretierte sie jedoch falsch. Dieser Abschwung nach der Erholung erscheint harmlos (zweiter Pfeil), doch wir haben einige Dinge vergessen.Der Abschwung nach der Erholung verfolgt den Großteil der Erholung zurück und befindet sich am Ende dieses Jahres bei etwa 1.800 Dollar. Und da es sich um einen Durchschnitt handelt, hat er auch die Volatilität jeder Korrektur geglättet. Der durchschnittliche, sekundäre Abschwung würde Gold unter 1.675 Dollar bringen.Die konventionelle technische Analyse argumentiert ähnlich, dass Gold und Silber dieses Jahr nicht ausbrechen werden. Gold schnitt durch die wichtige Unterstützung bei etwa 1.775 bis 1.800 Dollar. Kurzfristig ist es überverkauft und sollte nächste Woche Auftrieb erhalten. Doch wir sollten einen möglichen Test des Frühlingstiefs bei etwa 1.675 Dollar erwarten. Silber besitzt anfängliche Unterstützung bei 24 Dollar, gefolgt von einer Ansammlung starker Unterstützung bei 22 Dollar.Wir haben argumentiert, dass Gold den Handle eines Cup-&-Handle-Musters bildet und dieses Jahr nicht nach oben ausbrechen wird. Auch in unseren kürzlichen Artikeln haben wir die Korrekturanalogie hervorgehoben, die zeigte, dass sich Gold erst Ende des Jahres in Richtung Breakout bewegen würde.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 18. Juni 2021 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.