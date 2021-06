Marktüberblick

Die neuen CoT-Daten werden erst heute Abend veröffentlicht und wir besprechen diese dann in der morgigen Ausgabe.Der Freitag war erneut von Unsicherheit geprägt und neben den Rohstoffpreisen gaben auch die Aktienmärkte nach, die zwischen ein und zwei Prozent schwächer notierten. Bei den Renditen war zu sehen, dass die kurzfristigen Zinsen anzogen, während die 10- und 30-jährigen Renditen nochmals nachgaben. So ging die Rendite für 30 Jahre auf 2,02% zurück, dem tiefsten Stand seit Februar 2021:Durch die Bewegungen der vergangenen beiden Tage hat sich die Zinskurve in den USA abgeflacht (kurze Laufzeiten steigen, lange Laufzeiten fallen), was ein Signal für eine sich abschwächende US-Wirtschaft wäre.Gekauft wurden die langlaufenden Anleihen, wie wir am TLT-ETF sehen:Gold und der Anleihe ETF TLT laufen seit Jahren mit einer hohen Korrelation. Gold hatte sich zunächst deutlich besser bewegt, nun gleichen sich die beiden wieder an:Der Goldpreis hat nun bis Freitag auf die 61,80% Unterstützung korrigiert und knapp darunter liegen noch zwei Unterstützungslinien. RSI und Slow-Stochastik sind überverkauft und eine erste Gegenbewegung sollte im Idealfall heute oder morgen kommen.Am Donnerstag ist der letzte Handelstag der Juni-Optionen auf Gold an der COMEX. Verfallstage können nochmals für Bewegung sorgen.Während man beim Blick auf den Goldpreischart den Eindruck gewinnt, dass sich die Anleger aus Gold verabschieden, zeigen die Gold-ETFs das Gegenteil an.