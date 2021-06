Umfrage: Rohstoffe der "most crowded trade"

Rohstoffe haben Bitcoin überholt und waren Anfang Juni der am stärksten gewählte Handel, dies ergab laut CNBCtv18.com eine von Bofa Securities durchgeführte Umfrage unter Fondsmanagern weltweit.26 Prozent der Befragten waren demnach der Meinung, dass Rohstoffe aktuell der am stärksten überfüllte Trade seien. Bitcoin rutschte damit auf Platz zwei, den sich die Kryptowährung mit den Tech-Aktien teilt – für diese beiden Assets stimmten jeweils 21 Prozent. Darauf folgten "Long ESG", "Short US Treasuries" und "Long Euro".Die Umfrage wurde zwischen dem 4. und 10. Juni durchgeführt und umfasste 224 Umfrageteilnehmer mit einem verwalteten Vermögen von zusammen 667 Milliarden $.In der Umfrage des Vormonats war Bitcoin laut den Fondsmanagern mit 43 Prozent der Stimmen der am stärksten besetzte Trade.© Redaktion GoldSeiten.de