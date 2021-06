GoldMining: Aktualisierte Mineralressourcenschätzung für Whistler Projekt

Vorkommen Klasse Enthaltenes Metall

NSR CuTonnGolSilbKupfGold GolSilbKupfGold

t-off en d er er Ä d er er Ä

q q

(US$/T(Mt)(g/(g/t(%) (g/t)(Mo(Moz(Mlb(Moz)

onn t) ) z) ) s

e) )

Angezeigte Ressourcen

Whistler 10.50 107.0.51.950.170.79 1.76.76399.2.74

77 0 5 40



Raintree (Ta10.50 7.760.44.880.090.67 0.11.2214.80.17

gebau 9 2 9

)

Insgesamt an10.50 115.0.52.150.160.78 1.87.97414.2.90

gezeigt 53 0 7 29

(Tagebau)

Raintree (un25.00 2.680.74.180.131.03 0.00.367.690.09

terirdisch 9 7

)

Gesamt Angezvariie118.0.52.190.160.79 1.98.33421.2.99

eigt rt 20 1 4 98



Abgeleitete Ressourcen

Whistler 10.50 153.0.31.480.130.57 1.77.31455.2.83

54 5 1 27



Inselberg 10.50 111.0.41.060.050.57 1.73.81130.2.04

90 7 0 75



Raintree (Ta10.50 11.70.64.580.070.77 0.21.7317.90.29

gebau 7 2 3 9

)

Insgesamt ab10.50 277.0.41.440.100.58 3.612.8604.5.16

geleitet 21 1 4 5 01

(Tagebau)

Raintree (un25.00 39.70.82.510.121.00 1.03.21107.1.28

terirdisch 7 0 3 41

)

Gesamt Abgelvariie316.0.41.580.100.63 4.616.0711.6.45

eitet rt 98 6 7 6 42

Vancouver, 21. Juni 2021 - GoldMining Inc. (das "Unternehmen" oder "GoldMining") (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG) freut sich, die Ergebnisse einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung ("MRE") für das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Whistler ("Whistler") in Süd-Zentral-Alaska, USA, bekannt zu geben, die aus Ressourcenschätzungen für die Gold-Kupfer-Lagerstätten Whistler, Island Mountain und Raintree West mit Stichtag 11. Juni 2021 besteht.- Angezeigte Mineralressourcen von 1,94 Millionen Unzen Gold, 8,33 Millionen Unzen Silber und 422,0 Millionen Pfund Kupfer (118,2 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,51 g/t Gold, 2,19 g/t Silber und 0,16 % Kupfer) (siehe Tabelle 1);- Abgeleitete Mineralressourcen von 4,67 Millionen Unzen Gold, 16,06 Millionen Unzen Silber und 711,4 Millionen Pfund Kupfer (317,0 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,46 g/t Gold, 1,58 g/t Silber und 0,10 % Kupfer) (siehe Tabelle 1);- Im Vergleich zur letzten gemeldeten Schätzung aus dem Jahr 2016 sind die angezeigten Mineralressourcen für Gold, Kupfer und Silber um 9,9 %, 23,0 % bzw. 35,9 % gestiegen;- Im Vergleich zur vorherigen Schätzung, die im Jahr 2016 gemeldet wurde, sind die abgeleiteten Mineralressourcen für Gold um 0,9 % gestiegen und für Kupfer und Silber um 0,3 % bzw. 29,0 % gesunken;- Das MRE verwendet Grubenschalen, um die Ressourcen bei den Gold-Kupfer-Lagerstätten Whistler, Island Mountain und Raintree West einzuschränken, sowie eine untertägige, potenziell abbaubare Form, um die Ressourcenschätzung für den tieferen Teil der Lagerstätte Raintree West einzuschränken;- Das gesamte Whistler-Projektgebiet umfasst eine Datenbank mit 250 Bohrlöchern auf insgesamt mehr als 70.000 Metern mit 182 Bohrlöchern und 53.202m geprüfter Länge innerhalb der drei Lagerstättenblockmodelle.- Die Schätzung wurde mit neuen Metallpreisen von 1.600 US$/Unze Gold, 3,25 US$ Kupfer und 21 US$/Unze Silber, aktualisierten Ausbeuten, Schmelzbedingungen, Kosten und geologischen Modellierungen mit Bohr- und Explorationsarbeiten, die vor 2016 abgeschlossen wurden, aktualisiert. GoldMining evaluiert potenzielle Explorationsaktivitäten, um die bestehenden Mineralressourcen besser zu definieren und zu erweitern.Alastair Still, Chief Executive Officer von GoldMining, kommentierte: "Die aktualisierte Ressource bei Whistler bietet eine klare und modernisierte Sicht auf das Potenzial dieses groß angelegten Gold-Kupfer-Projekts. Mit etwa 3,0 Millionen Unzen an angezeigten Goldäquivalentressourcen und 6,5 Millionen Unzen an abgeleiteten Goldäquivalentressourcen ist Whistler derzeit eine der größten bekannten Mineralressourcen in Alaska, einem bewährten Bergbaugebiet. Die aktualisierte Ressourcenschätzung beinhaltet auch etwa 422 Millionen Pfund Kupfer in den angezeigten Ressourcen und etwa 711 Millionen Pfund Kupfer in den abgeleiteten Ressourcen, was die Attraktivität des Projekts erhöht, insbesondere angesichts des aktuellen Kupferpreises und der langfristigen Aussichten für die Kupfernachfrage.Das neue MRE wird durch eine optimierte Grubenhülle begrenzt, die aktualisierte Betriebskosten und Metallpreisannahmen enthält, die die Preissteigerungen seit 2016 berücksichtigen. Diese Arbeit baut auf dem stufenweisen Ansatz zur Weiterentwicklung unseres Portfolios an Gold- und Gold-Kupfer-Projekten in ganz Amerika auf, wie etwa die zuvor angekündigte Einleitung der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsbewertung ("PEA") für unsere Projekte Yellowknife, La Mina und São Jorge in Kanada, Kolumbien bzw. Brasilien."1. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit. Es ist nicht sicher, dass alle oder ein Teil der Mineralressourcen in Mineralreserven umgewandelt werden.2. Die Ressourcen werden unter Verwendung der CIM-Definitionsstandards 2014 gemeldet und wurden unter Verwendung der CIM Best Practices Guidelines 2019 geschätzt.3. Die Mineralressource für Whistler, die oberen Teile der Lagerstätte Raintree West, wurde durch einen Tagebau mit "vernünftigen Aussichten auf einen eventuellen wirtschaftlichen Abbau" unter Verwendung der folgenden Annahmen eingegrenzt:- Metallpreise von US$1600/oz Au, US$3,25/lb Cu und US$21/oz Ag;- Nutzbares Metall von 99% zahlbarem Au, 90% zahlbarem Ag und 1% Abzug für Cu;- Offsite-Kosten (Raffination, Transport und Versicherung) von US$136/wmt, anteilig verteilt auf Au, Ag und Cu;- Lizenzgebühr von 3% NSR;- Die Neigung der Grube beträgt 50 Grad;- Abbaukosten von 1,80 US$/t für Abfall und 2,00 US$/t für mineralisiertes Material; und- Verarbeitungs-, allgemeine und administrative Kosten von 10,50 US$/t.4. Der untere Teil der Lagerstätte Raintree West wurde durch eine abbaubare Form mit "vernünftigen Aussichten auf einen eventuellen wirtschaftlichen Abbau" unter Verwendung eines Cutoff-Gehalts von 25,00 US$/t eingegrenzt.5. Die metallurgischen Ausbeuten sind: 70% für Au, 83% für Cu und 65% Ag für Ag-Gehalte unter 10g/t. Die Ag-Ausbeute beträgt 0 % für Werte über 10 g/t für alle Lagerstätten.6. Die NSR-Gleichungen lauten: unter 10g/t Ag: NSR (US$/t) = (100%-3%)*((Au*70%*US$49,273g/t) + (Cu*83%*US$2,966*2204,62 + Ag*65%*US$0,574)), und über 10g/t Ag: NSR (US$/t) = (100%-3%)*((Au*70%*US$49,256g/t) + (Cu*83%*US$2,965*2204,62)) ;7. Die Gleichungen für das Au-Äquivalent lauten: unter 10g/t Ag: AuEq = Au + Cu*1,5733 +0,0108Ag, und über 10g/t Ag: AuEq = Au + Cu*1,57338. Das spezifische Gewicht für jede Lagerstätte und Domäne reicht von 2,76 bis 2,91 für Island Mountain, 2,60 bis 2,72 für Whistler mit einem Durchschnittswert von 2,80 für Raintree West.9. Aufgrund von Rundungen können sich die Zahlen nicht addieren.Die Schätzung der Mineralressourcen kann durch umweltbezogene Genehmigungen, rechtliche, titelbezogene, steuerliche, gesellschaftspolitische, Marketing- oder andere relevante Faktoren wesentlich beeinflusst werden. Der QP ist derzeit kein bekanntes umweltbezogenes, genehmigungsbezogenes, rechtliches, titelbezogenes, steuerliches, gesellschaftspolitisches, marketingbezogenes oder sonstiges relevantes Problem bekannt, das diese MRE wesentlich beeinflussen könnte.Das Projekt Whistler ist ein Gold-Kupfer-Explorationsprojekt im Bergbaudistrikt Yentna in Alaska, etwa 150 km nordwestlich von Anchorage, und umfasst 304 Bergbau-Claims des Staates Alaska, die eine Gesamtfläche von etwa 17.159 Hektar umfassen. Für die Feldprogramme wurde ein Basiscamp und eine Schotterlandebahn für radgestützte Flugzeuge eingerichtet. Die Lagerstätten Whistler und Raintree West sind über eine Zufahrtsstraße mit dem Camp und der Landebahn verbunden. Die Lagerstätte Island Mountain befindet sich 23 km südlich des Camps und ist per Hubschrauber erreichbar. Das Projekt Whistler liegt unter einer vulkanisch-sedimentären Sequenz (Jura-Kreide-Kahiltna-Assemblage), die von der spätkreidezeitlichen Whistler-Intrusionssuite mit assoziierten Gold-Kupfer-Porphyr- und epithermalen Mineralisierungen sowie von der spätkreidezeitlichen bis paläozänen Composite-Intrusionssuite mit assoziierten intrusionsbedingten Goldmineralisierungen intrudiert wurde. Unmittelbar westlich des Projekts Whistler befindet sich das Goldprojekt Estelle von Nova Minerals Ltd. , die vor kurzem (7. April 2020) eine abgeleitete JORC-Mineralressourcenschätzung für ihre Lagerstätte Korbel Main gemeldet haben.Die hier offengelegte Mineralressourcenschätzung (MRE) wurde von Sue Bird, P.Eng., von Moose Mountain Technical Services erstellt und Gültigkeit per 11. Juni 2021.Gewöhnliches Kriging wurde zur Schätzung von Gold, Kupfer und Silber verwendet. Die Kappung jedes Metalls wurde basierend auf Interpolationsbereichsstatistiken und kumulativen Wahrscheinlichkeitsdiagrammen verwendet, um hochgradige Ausreißer zu begrenzen. Die Einschränkung von Ausreißern wurde auch verwendet, um den Einflussbereich der Hochgradigkeit innerhalb jeder Lagerstätte und Domäne zu begrenzen.Die MRE aktualisiert und ersetzt die vorherige historische MRE des Unternehmens, die in seinem technischen Bericht mit dem Titel "NI 43-101 Resource Estimate for the Whistler Project" vom 24. März 2016 (geändert und neu angegeben am 30. Mai 2016) enthalten ist.GoldMining wird innerhalb von 45 Tagen einen aktualisierten technischen Bericht für das Projekt Whistler einreichen, der auch eine Beschreibung des hierin enthaltenen MREs Whistler enthält. Weitere Informationen bezüglich des MRE werden in diesem Bericht enthalten sein.Das Unternehmen gibt bekannt, dass es einen aktualisierten technischen Bericht für sein Projekt Titiribi erstellt, der den vorherigen Bericht für das Projekt mit dem Titel "Technical Report on the Titiribi Project, Department of Antioquia, Colombia" mit einem Stichtag vom 14. September 2016 ersetzen wird. Diese Aktualisierung wird eine aktualisierte Ressourcenschätzung für das Projekt beinhalten, die aktualisierte Eingaben enthält, einschließlich der Berücksichtigung von aktualisierten und erhöhten Metallpreisen und Betriebskostenannahmen. Die frühere Schätzung, die eine Aktualisierung einer Ressourcenschätzung darstellte, die von einem früheren Eigentümer eingereicht wurde, war nicht auf die Grube beschränkt, um vernünftige Aussichten auf einen wirtschaftlichen Abbau zu bestimmen. Bis zur Bekanntgabe der aktualisierten Ressourcenschätzung behandelt das Unternehmen die bestehende Ressource nicht als aktuell.Ähnlich wie bei den aktualisierten Mineralressourcen bei Whistler geht das Unternehmen nicht davon aus, dass die neue Schätzung bei Titiribi eine wesentliche Änderung gegenüber der zuvor gemeldeten Schätzung darstellen wird.Sue Bird, P.Eng. von Moose Mountain Technical Services, die vom Unternehmen unabhängig ist, hat die hierin enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen über das Projekt Whistler geprüft und genehmigt. Frau Bird war gemeinsam mit anderen QPs für die Mineralressourcenschätzung bei Whistler verantwortlich und hat die Informationen zum Projekt Whistler in dieser Pressemeldung genehmigt.Paulo Pereira, P. Geo., President von GoldMining Inc., hat die Erstellung dieser Pressemitteilung überwacht und die darin enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.Sowohl Frau Bird als auch Herr Pereira sind qualifizierte Personen gemäß der Definition in NI 43-101. GoldMining Inc. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Entwicklung von Goldprojekten in Nord- und Südamerika konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert GoldMining nun ein diversifiziertes Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru.GoldMining Inc.Amir Adnani, ChairmanAlastair Still, CEOTelefon: +1(855) 630-1001E-Mail: info@goldmining.comIn Europe:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chHinweis für Leser: Die hierin enthaltenen Angaben zu den Mineralressourcenschätzungen wurden vom Unternehmen in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 ("NI 43-101") erstellt. NI 43-101 ist eine von der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde entwickelte Vorschrift, die Standards für die öffentliche Bekanntgabe von wissenschaftlichen und technischen Informationen über Mineralprojekte durch Emittenten festlegt. NI 43-101 unterscheidet sich erheblich von den Offenlegungsvorschriften der United States Securities and Exchange Commission ("SEC"), die im Allgemeinen für US-amerikanische Unternehmen gelten, die den Offenlegungsvorschriften der SEC unterliegen. So werden beispielsweise die Begriffe "angezeigte Mineralressource" und "abgeleitete Mineralressource" in NI 43-101 unter Bezugnahme auf die in den CIM Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves festgelegten Richtlinien definiert. Diese Definitionen unterscheiden sich von den Definitionen in den von der SEC erlassenen Offenlegungsvorschriften. Dementsprechend sind die hierin oder in den Beschreibungen der Projekte des Unternehmens enthaltenen Informationen möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die gemäß den Offenlegungsvorschriften der SEC berichten.Zukunftsgerichtete Aussagen: Dieses Dokument enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Ansichten und/oder Erwartungen von GoldMining in Bezug auf die langfristige Strategie, die vorgeschlagenen Arbeiten und andere Pläne sowie den erwarteten Zeitpunkt der PEAs und anderer Berichte für seine Projekte widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Unternehmen und die Märkte, in denen GoldMining tätig ist. Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Ungewissheiten beinhalten, einschließlich: Verzögerungen bei den Plänen, die durch Einschränkungen und andere zukünftige Auswirkungen von COVID-19 verursacht werden, oder eine andere Unfähigkeit des Unternehmens, die erwarteten Zeitpläne für die geplanten Projektaktivitäten einzuhalten, einschließlich der vorgeschlagenen PEAs und Berichte; die inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbunden sind, schwankende Metallpreise, vorgeschlagene Studien, die möglicherweise nicht die Erwartungen von GoldMining für seine Projekte bestätigen, unvorhergesehene Kosten und Ausgaben und Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft benötigten Finanzierung. Diese Risiken sowie andere, einschließlich jener, die in GoldMinings Jahresinformationsformular für das am 30. November 2020 endende Jahr und in anderen Einreichungen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der U.S. Securities and Exchange Commission dargelegt sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Entwicklung solcher zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als richtig erweisen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, Überarbeitungen zur Aktualisierung freiwilliger zukunftsgerichteter Aussagen öffentlich zu machen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.