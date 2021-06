Die Geheimwaffe von Gold: Nachgeholte Goldkäufe chinesischer Frauen

Brian Tycangco, Herausgeber von Stansberry Researchs "True Wealth Opportunities: China", sprach mit Moderatorin Daniela Cambone kürzlich über die Nachfrage nach Gold, die sich mancherorts während der Pandemie angestaut hat.Dem Experten zufolge wurden die Menschen den beiden größten Verbraucherländern des gelben Metalls, China und Indien, während der Pandemie durch Lockdowns und weitere Maßnahmen vom Kauf von Gold abgehalten. Dieser angestaute Bedarf führe nun zu einem starken Anstieg der Nachfrage und dürfte auch die Preise nach der aktuellen Konsolidierung wieder nach oben treiben.Wenn man die Nachfrage nach Gold in Ländern wie China und Indien betrachte, wäre es nicht überraschend, wenn Gold in der zweiten Jahreshälfte wieder die Marke von 2.000 USD erreiche, so Tycangco. Bereits im August oder September könnte dieses Preisniveau erreicht werden.© Redaktion GoldSeiten.de