Werden die US-Wirtschaft und der Dollar wirklich zusammenbrechen?  Marin Katusa

Michelle Makori, Chefredakteurin von Kitco News, sprach kürzlich mit dem erfolgreichen Investor und Buchautor Marin Katusa über die wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen in den USA.Laut Katusa herrsche aktuell die Überzeugung vor, dass der US-amerikanischen Gesellschaft der Verlust seiner Stellung als Weltmacht und dem US-Dollar der Verlust seiner Bedeutung als Weltreservewährung drohe. Die Verfechter dieser Prognosen liegen dem Gründer von Katusa Research zufolge jedoch falsch. Die Gründe, warum die USA seiner Meinung nach ihre Stellung gegenüber China behaupten können wird, nennt er in seinem neuen Buch und erklärt einige im folgenden Interview.Egal, ob der Dollar sich durchsetzen könne oder seinen Status verliere, Gold dürfte von beiden Szenarien profitieren.In Bezug auf Goldinvestments erklärt der Experte, dass Goldproduzenten auch beim aktuell etwas gesunkenen Goldpreis noch deutliche Gewinn erzielten sollten. Andernfalls lohne sich das Halten ihrer Aktien ohnehin nicht. Weiterhin komme es bei Goldbergbauunternehmen darauf an, dass sie ein gutes Management und gute Assets aufweisen können. Für ihn spiele auch die geographische Lage bzw. das politische Risiko eine entscheidende Rolle: Wichtig sei, dass die lokalen Regierungen ihre Genehmigungen, Besitzansprüche und Steuer- oder Royaltyforderungen nicht wahllos ändern könnten. Für ihn persönlich habe auch die CO2-Bilanz eines Unternehmens eine große Bedeutung.Zudem erklärt Katuso, dass es eine falsche Behauptung sei, dass die großen Gewinne nur durch Investments in Junior-Unternehmen einzufahren seien.© Redaktion GoldSeiten.de