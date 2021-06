Überschuss oder Defizit am Silbermarkt?  Jeff Christian

Jeff Christian von der CPM Group erklärte im Interview mit David Lin von Kitco News kürzlich, dass die Investitionsnachfrage nach Silber ist in diesem Jahr stark angestiegen sei und wohl auch weiterhin stark bleiben werde. Die Investitionsnachfrage sei zudem historisch gesehen einer der größten Treiber der Silberpreise.Allerdings halte sich bei diesem Thema ein weit verbreiteter Irrglaube, bei welchem davon ausgegangen werde, dass Marktdefizite bei Silber den Preis antreiben würden. Tatsächlich sei das Gegenteil der Fall: Ein Überschuss, wie ihn der Silbermarkt derzeit erlebt, treibe die Preisdynamik an."Vorrangig wird dieser Überschuss von Investoren gekauft. Überschüsse entstehen bei Gold und Silber, wenn Investoren auf den Markt kommen und den Preis in die Höhe treiben, wodurch das Angebot steigt und die Produktionsnachfrage sinkt. Bei Gold und Silber sind Überschüsse also positiv für den Preis, Defizite dagegen sind negativ für den Preis", so Christian.© Redaktion GoldSeiten.de