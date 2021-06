Wie korrelieren Bitcoin und Gold?

Francisco Blanch, Rohstoffexperte der Bank of America, sprach in der Sendung "Bloomberg Surveillance" gestern über seine aktuelle Einschätzung zu Bitcoin sowie die Korrelation der Kryptowährung mit Gold.Im Interview erklärt Blanch, dass sich Bitcoin innerhalb der letzten zwölf Monate zu einem Risikoasset entwickelt habe und eine hohe Korrelation zu Aktien, dem mexikanischen Peso und Kupfer aufwies. Gold hingegen sei ein "sicheres" Asset, das typischerweise mit 10-jährigen US-Treasuries und dem japanischen Yen korreliere.Insofern bestehe die Verbindung der beiden Vermögenswerte in ihrer umgekehrten Korrelation.Gold werde seiner Einschätzung nach seine Funktion als sicheres Asset auch künftig behalten. Die Entwicklung Bitcoins könne Blanch nicht vorhersagen, allerdings schaffe die Kryptowährung ein neues Ökosystem des Werttransfers.© Redaktion GoldSeiten.de