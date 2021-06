Bitcoin ist bessere Version von Gold  Novogratz

Im Rahmen des Qatar Economic Forum sprach Michael Novogratz, Gründer, CEO und Chairman von Galaxy Digital, im Bloomberg-Interview über seine Einschätzung zu Bitcoin.Vor dem Hintergrund des massiven Gelddruckens vieler Nationen weltweit sei das Halten sogenannter "Hard Assets" besonders wichtig, so Novogratz. Zu diesen "festen Vermögenswerten" gehören ihm zufolge Immobilien, Gold, bedingt auch Aktien und in jedem Fall Kryptowährungen.Der Unternehmer betrachte Bitcoin als digitales Gold und seiner Meinung nach sei die Kryptowährung dem Edelmetall vorzuziehen, wenn man an die Vorteile von Gold glaube. Bitcoin genieße die gleichen Preistreiber wie Gold, sei aber erst am Beginn der Adaptionsphase. Anleger hätten in den letzten Jahren ihre Ängste in Bezug auf Bitcoin verloren und inzwischen würden zunehmend auch Hedgefonds, Vermögensverwalter und Versicherer die Kryptowährung anerkennen. Diese Faktoren führen laut Novogratz dazu, dass er weiterhin kräftig Bitcoin zukaufe.© Redaktion GoldSeiten.de