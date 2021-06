Royal Gold wird zunehmend interessanter

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Wie im gesamten Sektor ersichtlich, so ereilte es auch das nordamerikanische Unternehmen Royal Gold Inc. in Sachen Kurschwäche. Verhältnismäßig glimpflich, mit rund 10% an Abschlag im laufenden Monat, stellt sich aktuell insbesondere der Chart im großen wie kleinen Bild als zunehmend interessant dar. Auf welche Kurslevel man daher jetzt achten sollte, wird einmal mehr Schwerpunkt im nachfolgenden Fazit sein.Im Vormonat erreichte die Aktie noch ein Reaktionshoch bei 129,69 USD, bevor es bis zum Monatsende leicht auf 123,77 USD zurückging. Der noch laufende Monat markierte hierbei ein Reaktionstief bei 109,01 USD. Ob dies allerdings tatsächlich das finale Bewegungstief war, darf bezweifelt werden. Daher sollte man im Rahmen eines möglichen Re-Tests der Unterstützung bei 105,00 USD wachsam sein.Touchiert die Aktie nämlich erneut dieses Niveau, stellt sich hervorragende Einstiegschance wie zu Jahresbeginn dar. Denn das Level rund um 105,00 USD darf durchaus als starke Nachfragezone definiert werden. Ein Touch dieses Niveau könnte dementsprechend einen nachfolgenden Aufwärtsimpuls begünstigen, welcher in einer ersten Bewegung bis 115,00 USD reichen dürfte. Nachfolgend erscheinen dann sogar weitere Kuraufschläge bis 120,00 bzw. 124,00 USD möglich. Sollte hingegen das Niveau um 105,00 USD aufgegeben werden, wird ein erneuter Test der runden 100,00 USD-Marke unvermeidlich.Sollte es dabei unter das letzte Verlaufstief vom 27. Januar bei 99,30 USD abwärts gehen, müssten weitere Verluste bis zunächst 94,00 USD einkalkuliert werden. Ein Abtauchen darunter würde wiederum noch größeres Abwärtspotenzial in Richtung des Levels von 84,50 USD generieren. In diesem Fall wäre dann auch klar das große Chartbild zur Aktie sichtlich eingetrübt, sodass die als „Fels in der Brandung“ bekannte Aktie eben diesen Titel verlieren würde.Mit Spannung darf das Verhalten der nächsten Tage/Wochen rund um das vorausliegende Niveau bei 105,00 USD beachtet werden. Ob die Aktie tatsächlich bis dorthin zurückfällt, ist natürlich auch keineswegs garantiert. Dennoch wäre ein abermaliger und erfolgreicher Test dieser Unterstützung als Chance für eine Erholung bis 115,00 bzw. 120,00 bis 124,00 USD zu werten.Bisher hielt die Nachfragezone rund um 105,00 USD was sie versprach. Unterhalb von 105,00 USD könnte sich die Lage jedoch ändern, sodass man in einer ersten Bewegung von einem Test der Unterstützung bei 94,00 USD ausgehen sollte. Unterhalb davon wäre erst wieder bei 84,50 USD mit einer Stabilisierung zu rechnen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.