First Graphene: Update zum Fortschritt der PureGRAPH(R) Kommerzialisierung und Produkteinführungen

- Erste Wiederholherstellungsaufträge für PureGRAPH(R) erfüllt.- Aquatic Leisure Technologies bringt durch PureGRAPH(R) verbesserte Graphen-Nano-Tech Pool-Reihe auf den Markt.- Steel Blue bringt durch PureGRAPH(R) verstärkte GraphTEC(TM) Arbeitsstiefel auf den Markt.- Ascent Shipwrights bringt das erste durch PureGRAPH(R) verbesserte Boot auf den Markt.- newGen Group avanciert zur Produktion von ArmourGRAPH(TM)-Verschleißauskleidungen.- Katana Surf schließt Zusammenarbeit bei durch PureGRAPH(R) verstärkten Surfboards ab.23. Juni 2021 - First Graphene Ltd. (ASX:FGR; "First Graphene" oder "das Unternehmen") stellt ein Update zu ihrem kontinuierlichen Fortschritt mit Frühanwendern der PureGRAPH(R)-Produktlinie und Master-Liefervertragspartnern bereit.Im Einklang mit den Kommerzialisierungsfortschritten und Produkteinführungen von Aquatic Leisure Technologies, Steel Blue, Ascent Shipwrights, newGen Group und Katana Surf bestätigt First Graphene die Abwicklung von Produktionsaufträgen und eine positive Entwicklung ihrer Bemühungen, die Nachfrage nach PureGRAPH(R) zu steigern.Der Chief Executive Officer von First Graphene, Michael Bell, sagte, es sei erfreulich zu sehen, dass mehrere Frühanwender nun sich in Richtung einer breit angelegten Kommerzialisierung einer Reihe verschiedener Produkte bewegen.Herr Bell sagte: "Wir freuen uns sehr, dass unsere Kunden die Prozesse abschließen, die sie zur vollständigen Nutzung der PureGRAPH(R)-Produkte benötigen, für die sie sich verpflichtet haben, und jetzt in eine Produktionsphase eintreten, die eine prognostizierte Nachfrage nach PureGRAPH(R) ermöglicht. Wir unterstützen weiterhin dabei, ihre Kommerzialisierungsbemühungen zu beschleunigen und die Gesamtnachfrage nach PureGRAPH(R) zu steigern. Obwohl die Lernkurve und letztendlich die Verkaufszyklusdauer für diese Frühanwender erheblich länger war als erwartet, ganz zu schweigen von einer globalen Pandemie, sind wir zuversichtlich, dass wir den Verkaufsprozess für zukünftige Möglichkeiten beschleunigen können. Die breite Palette an Produkttypen und Branchen, die in diesen Produkteinführungen gezeigt werden, ist ein Beweis für die wahre Vielfalt von PureGRAPH(R)."Da sich diese neuen Produktlinien nun alle in der Produktionsphase befinden, ist First Graphene jetzt in der Lage, die Verkaufschancen in angrenzenden Branchen und Anwendungsbereichen zu erweitern, damit die Nachfrage nach der PureGRAPH(R)-Produktlinie gesteigert werden kann.ALT hat ihre neue Poolreihe unter der bekannten australischen Marke Aqua Technics auf den Markt gebracht, die ein verbessertes PureGRAPH(R)-Laminatsystem verwendet. Die resultierende Graphen-Nano-Tech Pool-Reihe bietet im Vergleich zu herkömmlichen Pools eine signifikante Verbesserung der Festigkeit, Gewichtseinsparung und verbesserte Beständigkeit gegenüber Blasenbildung bedingt durch Eindringen von Grundwasser.Das neue Laminatsystem erforderte, dass ALT die Geräte und Verfahren modernisierte, um eine Produktion im kommerziellen Maßstab zu implementieren, und PureGRAPH(R) ist jetzt Standard in allen neuen Aqua Technics-Pools. Aufgrund der starken Nachfrage nach Pools und des Vorverkaufs soll die Produktion ab Juli 2021 beginnen.Lynley Papineau, Managing Director von ALT, sagte, es sei ein wichtiger Meilenstein, die nächste Generation der Pooltechnologie auf den Markt zu bringen.Frau Papineau sagte: "Wir sind begeistert, die Aqua Technics Graphen-NanoTech Pool-Reihe auf den Markt zu bringen und die Vorteile von PureGRAPH(R) für unsere Kunden zu nutzen. Dies ist unser stärkster Pool aller Zeiten. Die PureGRAPH(R)-Technologie ermöglicht es uns, die Messlatte in Bezug auf Qualität und Innovation höher zu legen und uns sowohl in Australien als auch weltweit von unseren Wettbewerbern abzuheben."Abbildung 1 - Der Aqua Technics Avellino 6 m x 4 m Graphen- Nano-Tech Pool.Steel Blue hat ihren ersten Produktionslauf von durch PureGRAPH(R) verstärkten Sicherheitsstiefeln abgeschlossen und wird diese im Juni 2021 auf dem australischen Sicherheitsschuhmarkt einführen. Die erste Stiefelserie unter dem Produktnamen GraphTEC(TM) wird sich durch eine PureGRAPH(R) verstärkte Laufsohle und Zehenschutzkappe auszeichnen, die eine deutliche Verbesserung der Reißfestigkeit und Abriebfestigkeit bietet.Steel Blue setzt die Messlatte in Sachen Sicherheit mittels laufender Forschungen weiterhin höher, um den Einsatz von PureGRAPH(R) zur Verbesserung einer Reihe anderer Komponenten auszuweiten, die für zukünftige Generationen ihrer Sicherheitsschuhkollektion bestimmt sind.Die durch PureGRAPH(R) verstärkten Sicherheitsstiefel wurden nach mehreren globalen Sicherheitsstandards getestet und haben alle Anforderungen für den Vertrieb in Australien, Europa, Asien und den USA erfüllt.Gary Johnson, Chief Executive Officer von Steel Blue, sagte, es sei aufregend, das Produkt endlich zur Marktreife zu bringen, und fügte hinzu, dass Steel Blue entschlossen sei, den Einsatz von PureGRAPH(R) in ihrer Produktlinie auszuweiten.Herr Johnson sagte: "Steel Blue wird die Forschung und Entwicklung mit First Graphene weiter vorantreiben, um verschiedene Komponenten der Sicherheitsschuhe weiter zu verbessern, und wir freuen uns darauf, diese zur Ergänzung die GraphTEC(TM)-Reihe der durch PureGRAPH(R) verstärkten Arbeitsstiefel auf den Markt zu bringen."Abbildung 2 - Die Steel Blue Southern Cross(R) GraphTEC(TM) Sicherheitsstiefel.Ascent Shipwrights hat ihr erstes durch PureGRAPH(R) verstärktes Freizeitboot mit glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) auf den Markt gebracht. Die 23-Fuß-Mittelkonsole ist der erste Neubau von Ascent Shipwrights, der PureGRAPH(R) zur Verstärkung, Gewichtsersparnis und Erzeugung eines größeren Widerstands gegen die Wasseraufnahme enthält.Nach Abschluss der Seeerprobungen im Juni bestätigte Ascent Shipwrights, dass dies ein erfolgreiches erstes Projekt war und die Verwendung von PureGRAPH(R) zu einem Standardadditiv für alle ihre zukünftigen GFK-Boote werden wird.Daniel Roberts, Managing Director von Ascent Shipwrights, sagte, dass die Aufnahme von PureGRAPH(R) in das GFK-Nasslaminierverfahren einen einfachen Weg darstelle, diese neue Technologie zu integrieren und ihren Kunden ein robusteres Produkt bereitzustellen.Herr Roberts sagte: "Nachdem wir PureGRAPH(R) erfolgreich in unseren Herstellungsprozess aufgenommen und die Vorteile in realen Seeversuchen gesehen haben, sind wir entschlossen, PureGRAPH(R) in allen unseren GFK-Booten weiter zu verwenden."Abbildung 3 - Das 23-Fuß-Freizeitboot mit Mittelkonsole von Ascent ShipwrightDie newGen Group hat ihre ArmourGRAPHTM-Reihe der durch PureGRAPH(R) verstärkten Polyurethan-Verschleißauskleidungen auf den Markt gebracht.Versuche, die die verbesserten PureGRAPH(R)-Auskleidungen mit Standard-Polyurethan-Auskleidungen verglichen, zeigten eine Verringerung der Verschleißraten bei Anwendungen im Umgang mit Hartgestein bis um das Sechsfache.Nach dem 62-wöchigen Live-Test in Verbindung mit einer unabhängigen Bewertung der Ergebnisse durch einen von der NATA akkreditierten Anbieter ändern Kunden nun die Asset-Management-Prozesse und Lieferketten, um ArmourGRAPHTM-Verschleißschutzmaterialien zu verwenden.Ben Walker, Managing Director der newGen Group, sagte, dass die Durchführung von Live-Tests und der Nachweis einer sechsfachen Verbesserung der Abnutzungsraten ein echter Beweis für die Vorteile von ArmourGRAPHTM und PureGRAPH(R) seien.Herr Walker sagte: "Die Ergebnisse unseres umfassenden 62-wöchigen Live-Tests bestätigen die realen Vorteile von ArmourGRAPHTM und PureGRAPH(R) und setzen eindeutig einen neuen Standard bei den Gesamtbetriebskosten (TCO, Total Cost of Ownership) für kritische Assets. Wir bieten unseren Kunden jetzt einen TCO-Modellierungsservice als Testvergleich mit vorhandenen Materialien an und letztendlich wie unsere Kunden durch die Einbeziehung von ArmourGRAPHTM-Materialien ein positives Finanzergebnis erzielen können."Abbildung 4 - Die newGen Groups ArmourGRAPH-Verschleißauskleidung einer BaggerschaufelKatana Surf, ein westaustralisches Unternehmen, das sich auf kundenspezifische Surfboard-Gestaltung spezialisiert hat, hat eine Zusammenarbeit mit First Graphene abgeschlossen und die erste durch PureGRAPH(R) verstärkte Surfboard-Linie entwickelt, die auf eine Erhöhung der Haltbarkeit der Boards zielt.Die Zugabe von PureGRAPH(R) innerhalb der GFK-Schicht während der Board-Herstellung hat eine erhöhte Schlagzähigkeit und Druckfestigkeit gezeigt, was zu einer längeren Lebensdauer führt. Mit dieser Verbesserung bietet Katana Surf nun die Integration von PureGRAPH(R) in ihren maßgeschneiderten Surfboards an.Dave Smith, Besitzer von Katana Surf, sagte, dass die Einbeziehung von PureGRAPH(R) in den Herstellungsprozess einfach war und die allgemeine Robustheit seiner Surfboards erheblich verbessert hat.Herr Smith sagte: "PureGRAPH(R) ließ sich leicht in unseren bestehenden Produktionsprozess integrieren und führte zu einer verbesserten Haltbarkeit und insgesamt längeren Lebenserwartung. Darüber hinaus deutet das Feedback der lokalen Surf-Community, die die Boards getestet hat, auf eine verbesserte Reaktion auf dem Wasser hin."Abbildung 5 - Das durch Graphen verbesserte Katana-Surfboard während der Herstellung.(ASX: FGR) First Graphene Ltd. ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Graphenprodukten. Das Unternehmen besitzt eine robuste Produktionsplattform, die auf der unternehmenseigenen Belieferung mit sehr reinen Rohmaterialien und einer etablierten Produktionskapazität von 100 Tonnen Graphen pro Jahr basiert. Kommerzielle Anwendungen werden jetzt in Verbundwerkstoffen, Elastomere, im Brandschutz, im Baugewerbe und in der Energiespeicherung avanciert.First Graphene Ltd. ist in Australien börsennotiert (ASX: FGR) und ihr primärer Produktionsstandort befindet sich in Henderson in der Nähe von Perth, Western Australia. Das Unternehmen ist im Vereinigten Königreich als First Graphene (UK) Ltd. in das Handelsregister eingetragen und ein Tier-1-Partner im Graphene Engineering Innovation Centre (GEIC) in Manchester, Vereinigtes Königreich.PureGRAPH(R)- Graphenpulver und PureGRAPH(R) AQUA-Pasten in lateralen Plättchengrößen von 50 µm, 20 µm, 10 µm und 5 µm sowie das PureGRAPH(R) MB-LDPE 20-30 Masterbatch für Thermoplaste sind in großen Mengen erhältlich. PureGRAPH(R)- Graphenpulver und PureGRAPH(R) AQUA-Pasten in lateralen Plättchengrößen von 50 µm, 20 µm, 10 µm und 5 µm sowie das PureGRAPH(R) MB-LDPE 20-30 Masterbatch für Thermoplaste sind in großen Mengen erhältlich. Die Produkte sind leistungsstarke Additive, die sich durch hohe Qualität und einfache Handhabung auszeichnen.Mit Genehmigung des Boards wurde diese Pressemitteilung von Aditya Asthana, Director, Chief Financial Officer und Company Secretary, zur Veröffentlichung freigegeben.