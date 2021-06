Weltweiter Angriff auf die Versorgung und Lieferketten

Der Rückgang der Edelmetalle nach dem FOMC Treffen ist noch nicht verdaut, aber das Interesse bleibt stark. Der PSLV wächst weiter und auch Institutionelle steigen vermehrt ein! Währenddessen verschärfen sich die weltweiten Versorgungsproblem, ob es im UK mit dem Brexit begründet wird oder in China mit neuen C19-Maßnahmen, die die Häfen lahmlegen, der Sand bleibt im Getriebe und erhöht die Kosten.Im UK werden wegen Fahrermangel sogar große Lebensmittelbestände vernichtet. China kaufte im Mai Rekordmengen an Mais aus den USA auf, was für Ernteprobleme spricht.Genaue Infos gibt es nicht, da das chinesische Analystenhaus Cofeed zum Schweigen gebracht wurde und keine Daten mehr liefert. Auch in den USA wird die Knappheit spürbarer, denn die Unternehmens-Lagerbestände habe neue Tiefstwerte erreicht. Auf die Verbraucher kommen weltweit höhere Preise zu, die die Geldumlaufgeschwindigkeit und Inflation erhöhen sollten.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)