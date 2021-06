Credit Suisse: Gold zurück bei 1.900 Dollar bei Jahresende

Trotz der Tatsache, dass Gold aus den wichtigen Unterstützungsniveaus fiel, sehe die Credit Suisse Potenzial, dass es bis Ende des Jahres wieder zurück über 1.900 Dollar je Unze steigen werden, berichtet Kitco News . Das gelbe Edelmetall werde sich jedoch mit höherer Inflation und Zinsen in den nächsten paar Jahren herumschlagen müssen.Fahad Tariq, Edelmetallanalyst bei der Credit Suisse, erklärte am Mittwoch, dass es selbst bei einem niedrigeren Preis ausreichend Wert innerhalb des Goldsektors gebe, insbesondere bei den Aktien. Auch wenn die Federal Reserve signalisiert habe, dass man die Zinsen 2023 eventuell erhöhen werde, so befänden sich die Realzinsen noch immer im negativen Territorium; und dies würde sich auch nicht allzu bald ändern."Hätte man den Goldproduzenten vor einigen Jahren gesagt, dass es dieser Goldpreis ist, mit dem sie klarkommen müssen, dann wären sie begeistert gewesen. Ihre Margins sind extrem breit. Sie verzeichnen starken Cashflow und ihre Bilanzen sind so stark wie nie zuvor", erklärte er. Gold befände sich laut der Credit Suisse nun innerhalb eines Halte-Musters, was ein positives Umfeld für die Goldproduzenten sei.© Redaktion GoldSeiten.de