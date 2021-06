Erneute Betrachtung der wichtigsten Gold-Fundamentaldaten

Es gibt sieben Inputs für mein Gold True Fundamentals Model (GTFM), von denen einer ein Indikator für die Kreditspreads in den USA ist (ein Kreditspread ist die Differenz zwischen der Rendite einer relativ risikoreichen Anleihe und der Rendite einer relativ risikoarmen Anleihe mit derselben Laufzeit). In einem Blog-Beitrag vom 12. April schrieb ich, dass, wenn ich nur einen fundamentalen Indikator auswählen müsste, auf den ich mich im Moment konzentrieren würde, es die Kreditspreads wären.Der durchschnittliche Kreditspread ist der zuverlässigste Indikator für wirtschaftliches Vertrauen. Wenn das Wirtschaftsvertrauen hoch ist oder sich in einem Aufwärtstrend befindet, werden die Kreditspreads eng sein oder sich in einem Abwärtstrend befinden. Wenn das Wirtschaftsvertrauen niedrig ist oder sich in einem rückläufigen Trend befindet, sind die Kreditspreads weit oder in einem sich ausweitenden Trend. Es ist daher nicht überraschend, dass es in den letzten 25 Jahren vor dem Beginn jeder Phase erheblicher Schwäche in der US-Wirtschaft und jeder erheblichen Goldrally zu einem ausgeprägten Anstieg der Kreditspreads in den USA kam. So sollte es auch sein.Enge oder sich verengende Kreditspreads sind ein Merkmal für einen Wirtschaftsboom, der durch die Schaffung von viel Geld aus dem Nichts verursacht wird. Tatsächlich liegt der Hauptgrund für die Beliebtheit der Inflationspolitik (Aufpumpen der Geldmenge) darin, dass die Politik zunächst zu steigendem Wirtschaftsvertrauen führt, was sich in sinkenden Kreditspreads zeigt. Erst viel später kommen die negativen Auswirkungen der Politik an die Oberfläche, aber bis dahin ist genug Zeit vergangen, um den Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung zu verschleiern und die negativen Auswirkungen auf exogene Ereignisse und nicht auf eine schlechte Politik zu schieben.In meinem Beitrag vom 12. April hatte ich einen Chart eingefügt, der einen Proxy für den durchschnittlichen US-Kreditspread zeigte. Die damalige Aussage des Charts war, dass sich die Kreditspreads seit etwa 12 Monaten in einem starken Verengungstrend befanden (der das steigende Wirtschaftsvertrauen widerspiegelt) und fast so niedrig/eng wie nie zuvor geworden waren. Dies bedeutete, dass jeder, der in den vorangegangenen Monaten auf einen starken Rückgang des Aktienmarktes oder einen starken Anstieg des Goldpreises hoffte, sowohl gegen die Logik als auch gegen die Geschichte gewettet hatte.Ich wies darauf hin, dass das Wirtschaftsvertrauen wahrscheinlich so hoch war, wie es nur sein konnte, aber dass es mehr als ein Jahr lang auf einem hohen Niveau bleiben könnte.Eine Aktualisierung desselben Charts wird unten angezeigt. Er zeigt, dass sich nichts geändert hat, da die Kreditspreads in der Folgezeit im Wesentlichen seitwärts in der Nähe ihrer Mehrjahrzehntstiefs tendiert sind. Dies bedeutet, dass der Wirtschaftsboom weiterhin in vollem Gange ist.Während eines Wirtschaftsbooms ist es keine gute Idee, Gold von der Long-Seite aus zu handeln, außer für den gelegentlichen mehrmonatigen Handel, nachdem der Goldmarkt in Bezug auf die Stimmung und das Momentum "überverkauft" ist. Wenn der Wirtschaftsboom jedoch mit steigenden Inflationserwartungen und Zinsen einhergeht, wie es bei dem im letzten Jahr begonnenen Boom der Fall ist, lohnt es sich in der Regel, bei Industrierohstoffen im Allgemeinen und bei Energie im Besonderen Long positioniert zu sein.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 23. Juni 2021 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.