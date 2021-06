Gareth Soloway: Kaufgelegenheit bei Gold; schwache Hände ausgespült

Charlotte McLeod von für The Investing News Network befragte kürzlich Gareth Soloway zu dessen aktueller Einschätzung zur Goldpreisentwicklung nach den Fed-Kommentaren der vergangenen Woche. Der Chef-Marktstratege von InTheMoneyStocks.com, erklärt in dem Interview, dass der Goldpreis zuletzt u.a. durch die Bewegungen der Renditen der 10-jährigen US-Tresuries beeinflusst wurde."Ich denke, die größte Überraschung war die sprunghafte Natur der Renditen. Die 10-jährigen Renditen stiegen nach den Kommentaren, die meiner Meinung nach viel hawkisher waren, als der Markt erwartet hatte, zunächst in die Höhe, und dann sahen wir, wie sie danach wieder nach unten gingen", so Soloway am Dienstag. "Dies führte irgendwie zu dieser sprunghaften Situation, in der wir eine Menge Dinge wie z.B. Gold nach unten schwingen sahen, und andere Dinge da draußen, einschließlich des Marktes, spielten auch ein wenig verrückt."Soloway, der zuvor ein Preisziel von 2.860 US-Dollar für das Metall genannt hatte, erklärte, dass er dieses Niveau basierend auf der historischen Goldpreisaktivität in zwei bis drei Jahren erwarte. Im Jahr 2021 halte er 2.100 US-Dollar zum Ende des Jahres für realistisch."Ich positioniere mich für höhere Goldpreise in der Zukunft. Ich betrachte diesen Einbruch als eine Kaufgelegenheit. Ich denke, es handelte sich quasi um das Ausspülen der schwächeren Hände aus Gold", erklärt Soloway. Und weiter: "Ich betrachte immer noch die fundamentale Geschichte, die darin besteht, dass das Drucken von Geld angesichts der Verschuldung in den USA weitergeht. Das wird nicht aufhören, sie werden weiterhin den Dollar abwerten müssen, um die Schulden zu bezahlen, und deshalb ist Gold langfristig sehr, sehr bullisch."© Redaktion GoldSeiten.de