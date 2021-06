Grosskopf: Langfristiges Potenzial für Gold unverändert stabil

Der überraschend hawkishe Ton der US-Notenbank hat in der vergangenen Woche zwar einige Spekulanten aus dem Goldmarkt getrieben, doch das langfristige Potenzial von Gold bleibe unverändert stabil, dies erklärte Peter Grosskopf kürzlich im Interview mit Kitco News . Der CEO von Sprott Inc. messe den Prognosen der US-Notenbank, die auf potenziell höhere Zinssätze in zwei Jahren hinweisen, nicht viel Bedeutung bei.Die Staatsausgaben und die übermäßige Verschuldung weltweit würden die Zentralbank dazu zwingen, die Zinssätze für die absehbare Zukunft niedrig zu halten, glaubt der Edelmetallexperte. Den jüngsten Preisrücksetzer von Gold sehe er daher als Kaufgelegenheit an. "Was wir gesehen haben, ist, dass eine Menge kurzfristiges Geld aus dem Markt abgezogen wurde", sagte er. "Das langfristige Bild für Gold hat sich überhaupt nicht verändert; es wird nur immer überzeugender. Wir denken, dass diese angstgetriebenen Einbrüche gekauft werden sollten."Laut Grosskopf ist das wichtigste Argument für Gold die wachsende Inflationsgefahr. Er gehe davon aus, dass die Federal Reserve nicht nur gezwungen sein werde, die Zinsen niedrig zu halten, sondern zudem den steigenden Verbraucherpreisdruck unterschätze. Die Staatsausgaben schaffen ihm zufolge ein einzigartiges inflationäres Umfeld. Staatliche Unterstützung und steigende Arbeitslosenvorteile würden die Unternehmen zwingen, die Löhne zu erhöhen, um Arbeitskräfte zu gewinnen. Dies wiederum führe zu höheren Betriebskosten, die an die Verbraucher weitergegeben würden.Doch Grosskopf erwarte nicht nur eine höhere Inflation, sondern eine zunehmende Wahrscheinlichkeit, dass sich die US- und die Weltwirtschaft bis zum Ende des Jahres abschwächen. Das Wachstum sei zwar seit Beginn des Jahres aufgrund des hohen Nachholbedarfs der Verbraucher nach den COVID-19-Beschränkungen stark, doch sei das Tempo des aktuellen Konsums nicht nachhaltig.© Redaktion GoldSeiten.de