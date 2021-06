Die Welt wird unter dem aktuellen Finanzsystem zusammenbrechen, warnt Autor Jeff Booth

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research jüngst mit Jeff Booth über den aktuellen Zustand des Finanzsystems.Laut dem Autor des Bestsellers "The Price of Tomorrow" sei die aktuelle Inflation nicht, wie oft behauptet, notwendig. Vielmehr handle es sich bei dabei um Diebstahl bzw. eine versteckte Steuer zugunsten der Regierung.Nach Einschätzung von Booth verschlechtern die Regierungen die Situation des Finanzsystems durch ihr Verhalten wie das endlose Gelddrucken und die zunehmende Verschuldung immer weiter.Um sich und das eigene Vermögen vor den aktuellen Entwicklungen zu schützen, bleibe letztlich nur die Möglichkeit, in Bitcoin zu investieren. Die Kryptowährung bezeichnet Booth als "das einzige Asset, das nicht manipuliert werden kann". Er empfehle allerdings nicht unbedingt "all in Bitcoin" zu gehen. Selbst investiere er aber einen großen Teil seines Geldes in die Kryptowährung.© Redaktion GoldSeiten.de