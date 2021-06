EMX Royalty Corp. schließt Kauftransaktion für Goldprojekte Oijarvi und Solvik ab

Datum BarzahlungeEMX-Aktien Gold Line-Ak

Vancouver, 25. Juni 2021 - EMX Royalty Corp. (NYSE American und TSX-V: EMX) (das Unternehmen oder EMX) freut sich bekannt zu geben, dass es die zuvor angekündigte Kauftransaktion abgeschlossen hat, welcher zufolge Gold Line Resources Ltd. (TSX-V: GLDL) (Gold Line) sämtliche Anteile (100%ige Beteiligung) am Goldprojekt Oijärvi in Mittelfinnland und dem Goldprojekt Solvik in Südschweden von Agnico Eagle Mines Ltd. (NYSE und TSX: AEM) (Agnico) (zusammen die Projekte) für einen Gesamtpreis von 10 Millionen USD - bestehend aus Barzahlungen und Aktien von EMX und Gold Line - erworben hat (die Transaktion). In Verbindung mit der Transaktion wird Agnico eine 2%ige NSR-Lizenzgebührenbeteiligung (Net Smelter Return Royalty) an den Projekten einbehalten, wobei EMX die Hälfte (1 %) jederzeit für 1 Million USD kaufen kann.Die Transaktion wurde gemäß einem Kaufvertrag vom 19. März 2021 (der Vertrag) zwischen dem Unternehmen, Gold Line, Agnico, Agnico Eagle Finland Oy und Agnico Eagle Sweden AB abgeschlossen. Infolge des Vertrags ist Agnico nun ein Aktionär von EMX und Gold Line und EMX wird seine Aktienbeteiligung an Gold Line erhöhen sowie gestaffelte Barzahlungen von Gold Line erhalten. Darüber hinaus erhält EMX zusätzliche Lizenzgebühren in zwei aufstrebenden Goldgürteln in der nordischen Region.Die Gegenleistung für die Transaktion beträgt 10 Millionen USD, bestehend aus 7 Millionen USD in bar, 1,5 Millionen USD in Stammaktien von EMX (EMX-Aktien) and 1,5 Millionen USD in Stammaktien von Gold Line (Gold Line-Aktien), die wie folgt an Agnico entrichtet werden müssen:Darüber hinaus erhält EMX Bar- und Aktienzahlungen von Gold Line gemäß der Tabelle unten:Die EMX-Aktien und Gold Line-Aktien, die in Verbindung mit der Transaktion begeben werden, basieren auf dem volumengewichteten Durchschnittskurs an den 20 Handelstagen (der 20-tägige VWAP) vor dem Ausgabedatum, mit Ausnahme der ersten Tranche, die auf dem 20-tägigen VWAP vor dem Gültigkeitsdatum des Vertrags am 18. März 2021 basiert.EMX ist ein Gebührenbeteiligungsunternehmen für Edel-, Basis- und Batteriemetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange und notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com.David M. Cole, President and Chief Executive OfficerTel: (303) 979-6666Dave@EMXroyalty.comScott Close, Director of Investor RelationsTel: (303) 973-8585SClose@EMXroyalty.comIsabel Belger, Investor Relations (Europa)Tel: +49 178 4909039 IBelger@EMXroyalty.comSuite 501 - 543 Granville StreetVancouver, British Columbia V6C 1X8, KanadaTel: (604) 688-6390Fax: (604) 688-1157www.EMXroyalty.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den derzeitigen Erwartungen und Schätzungen des Unternehmens hinsichtlich der zukünftigen Ergebnisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können auch Aussagen zu den wahrgenommenen Vorteilen der Konzessionsgebiete, zu den Explorationsergebnissen und Budgetierungen, zu den Schätzungen der Mineralreserven und -ressourcen, zu den Arbeitsprogrammen, zu den Investitionen, zur zeitlichen Planung, zu den Marktpreisen für Edel- und Basismetalle bzw. andere Aussagen, die sich nicht auf Tatsachen beziehen, beinhalten. Im Zusammenhang mit dieser Pressemeldung sollen Worte wie schätzen, beabsichtigen, erwarten, werden, glauben, Potenzial, Mehrwert und ähnliche Ausdrücke auf zukunftsgerichtete Aussagen hinweisen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit keine Gewähr für die zukünftige Betriebstätigkeit und Finanzsituation des Unternehmens darstellen. Sie sind von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren abhängig, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungsdaten, Prognosen oder Chancen des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt bzw. indirekt erwähnt wurden. Zu diesen Risiken, Unsicherheiten und Faktoren zählen möglicherweise auch die Nichtverfügbarkeit von finanziellen Mitteln, die Nichtauffindung von wirtschaftlich rentablen Mineralreserven, Schwankungen im Marktwert von Waren, Schwierigkeiten beim Erhalt von Genehmigungen für die Erschließung von Mineralprojekten, die Erhöhung der Kosten für die Erfüllung der behördlichen Auflagen, Erwartungen in Bezug auf die Projektfinanzierung durch Joint Venture-Partner und andere Faktoren.Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese lediglich unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung bzw. einen in der Meldung gesondert angeführten Zeitpunkt getätigt wurden. Aufgrund von Risiken und Unsicherheiten, zu denen auch die in dieser Pressemeldung erwähnten Risiken und Unsicherheiten zählen, sowie anderen Risikofaktoren und zukunftsgerichteten Aussagen, die in den Erläuterungen und Analysen des Managements für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr (MD&A) und in der zuletzt eingereichten Annual Information Form (AIF) für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr angeführt sind, können die tatsächlichen Ereignisse unter Umständen wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Weitere Informationen über das Unternehmen - einschließlich MD&A, AIF und Finanzberichte des Unternehmens - sind auf SEDAR (www.sedar.com) und auf der EDGAR-Website der SEC (www.sec.gov) erhältlich.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!